Comme chaque début de mois, AliExpress lance son opération "Choice Day", avec une semaine de réductions massives et de codes promotionnels cumulables, et ce jusqu'au 07/02 inclus.

Pour maximiser vos économies, insérez ces codes lors de la validation de votre panier. Attention, ils sont valables sur une sélection d'articles et sont disponibles en quantité limitée :

-2 € dès 15 € : code CDFR02

-4 € dès 29 € : code CDFR04

-7 € dès 49 € : code CDFR07

-9 € dès 69 € : code CDFR09

-13 € dès 99 € : code CDFR13

-20 € dès 159 € : code CDFR20

-25 € dès 209 € : code CDFR25

-40 € dès 329 € : code CDFR40

-55 € dès 459 € : code CDFR55

Parmi les meilleures offres disponibles, on peut trouver :

1. Nintendo Switch 2

La dernière console de Nintendo à un prix très intéressant.

➡️ Prix final : 411,39 € avec le code CDFR55

2. Caméra DJI Osmo Pocket 3

La référence pour les créateurs de contenu et les vlogs stabilisés (avec (capteur CMOS 1", vidéos 4K jusqu'à 120 ips, écran tactile 2", stabilisation mécanique sur 3 axes, profondeur de couleur 10 bits...).

➡️ Prix final : 327,99 € avec le code CDFR40

3. HONOR 400 Pro (12 + 512 Go)

Un des derniers fleurons de chez HONOR alliant puissance et photographie d'exception (avec écran AMOLED 6,7" 120Hz, max 5000 nits, 5300 mAh, caméra 200MP OIS + EIS, super zoom IA, portrait IA amélioré, IP69, charge rapide 100W filaire et 50W sans fil...).

➡️ Prix final : 405,13 € avec le code CDFR55

4. Caméra Insta360 X5

Capturez vos aventures à 360° avec une résolution remarquable (avec vidéos 8K 30 fps, modes 5,7K 60 fps et 4K 120 fps, mode PureVideo pour faible luminosité, 2 capteurs 1/1,28", objectifs amovibles et remplaçables, stabilisateur FlowState et invisible selfie stick effect...).

➡️ Prix final : 359,96 € avec le code CDFR40

5. Xiaomi Pad 7 (256 Go)

La tablette parfaite pour le multimédia et le travail nomade (avec écran 11,2" 3,2K 144Hz, Dolby Vision, 4 haut-parleurs avec mode Volume Boost, Snapdragon 7+ Gen3, charge rapide 45W, 8850mAh, Xiaomi HyperAI, WiFi 6E, Bluetooth 5.4...).

➡️ Prix final : 227,88 € avec le code CDFR25

➡️ Retrouvez toutes les offres du Choice Day sur AliExpress.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour, avec pour ce lundi la montre connectée multisport Garmin fēnix 7X Pro Solar, le mini PC Firebat AM02 et le casque Bluetooth Nothing Headphone (1) !