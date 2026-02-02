Montre connectée Garmin fēnix 7X Pro Solar (51 mm)

Grâce à son verre solaire, elle propose une autonomie remarquable pouvant atteindre jusqu’à 37 jours en mode montre connectée et 122 heures en mode GPS. La précision de localisation est renforcée par la technologie multi-bande et le GNSS, garantissant un suivi fiable même dans les environnements complexes comme les zones urbaines denses ou les terrains escarpés.

La fenix 7X Pro Solar met à disposition plus de 80 profils sportifs et un suivi avancé des performances, avec des données clés telles que le score d’ascension et d’endurance, le PacePro, la puissance de course mesurée au poignet ou encore la préparation à l’entraînement.

Elle intègre également de nombreuses fonctions de suivi de santé, incluant la fréquence cardiaque, le Jet Lag, le rapport matinal, le statut VFC, l’oxymètre de pouls, la Body Battery, ainsi que l’analyse du stress et du sommeil.

Pour plus de sécurité et de praticité, une lampe torche LED est intégrée, offrant un éclairage blanc ou rouge et un mode SOS.

Retrouvez la Garmin fēnix 7X Pro Solar 51 mm en gris à 486,98 € au lieu de 573,72 €, soit une remise de 15 % sur Amazon (prix officiel 799,99 €).

Mini PC Firebat AM02

Il s’appuie sur un processeur Ryzen 5 7430U à 6 cœurs et 12 threads, capable d’atteindre 4,3 GHz, pour offrir des performances solides aussi bien en bureautique avancée qu’en multitâche ou en usages créatifs.

Il embarque 16 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz, extensible jusqu’à 64 Go, ainsi qu’un SSD de 512 Go, garantissant rapidité de démarrage et réactivité au quotidien. La partie graphique AMD Radeon cadencée à 1800 MHz permet de gérer sans difficulté les contenus multimédias et le triple affichage via HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 et USB-C.

Côté connectivité, le mini PC est équipé du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et de deux ports RJ45, et il est également livré avec Windows 11.

Vous pouvez obtenir le Firebat AM02 à 225,15 € grâce au code CDFR25 sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France.

Nothing Headphone (1)

Conçu pour vous suivre du matin au soir, le Nothing Headphone (1) offre jusqu’à 35 heures d’écoute avec la réduction de bruit active et peut atteindre 80 heures sans ANC. En cas d’urgence, une charge rapide de 5 minutes permet de récupérer 5 heures de lecture supplémentaires.

Sa réduction de bruit active hybride analyse l’environnement toutes les 600 millisecondes et ajuste automatiquement son efficacité grâce à des micros à double entrée, pour une immersion sonore constante et sans interférences.

Le casque prend en charge le LDAC, l’USB-C et le jack 3,5 mm. Certifié Hi-Res Wireless, il assure une lecture en 24 bits / 96 kHz, garantissant un son haute fidélité aussi bien en sans-fil qu’en filaire.

Le confort n’est pas en reste avec des coussinets en PU souples et durables, un ajustement ergonomique et des coques à profondeur optimisée, pensées pour limiter la pression et assurer un port agréable, quelle que soit la morphologie.

Pour les appels, quatre microphones assistés par IA et la Clear Voice Technology, entraînée sur plus de 28 millions de scénarios, offrent une restitution vocale claire et naturelle, même en environnement bruyant ou en extérieur.

Testé selon plus de 50 protocoles (chutes, torsion, sueur, variations de température…), le casque dispose d’une certification IPX2 contre l’eau et la poussière.

En ce moment, le casque Nothing Headphone (1) est disponible en noir ou blanc à 178 € grâce au code CDFR20 sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel 299 €).



À découvrir également dans nos bons plans :