L'opération Singles' Day se poursuit sur AliExpress : c'est l'occasion de saisir les tarifs les plus compétitifs de l'année 2025, avec des démarques pouvant atteindre -80 % sur des milliers de références.

Pour optimiser davantage vos dépenses, des coupons de réduction peuvent être appliqués en supplément des rabais déjà en vigueur. Notez bien qu'ils sont soumis à des conditions de stock :

3 € de remise dès 15 € d'achat : S11FR03

5 € de remise dès 29 € d'achat : S11FR05

12 € de remise dès 69 € d'achat : S11FR12

20 € de remise dès 129 € d'achat : S11FR20

40 € de remise dès 249 € d'achat : S11FR40

60 € de remise dès 369 € d'achat : S11FR60

75 € de remise dès 469 € d'achat : S11FR75

85 € de remise dès 549 € d'achat : S11FR85

Pour maximiser vos gains, deux avantages additionnels sont disponibles :

➡️ Avantage PayPal : en réglant via PayPal, bénéficiez d'une réduction de 33 € pour toute commande atteignant 299 €. Cette promotion est cumulable avec le paiement échelonné en 4 fois.



➡️ Jeu "Secouez et gagnez" : directement sur l'application mobile AliExpress, secouez quotidiennement votre téléphone pour avoir une chance de remporter des prix ou des codes de réduction exclusifs.

Pour commencer la semaine, voici quelques promos particulièrement intéressantes du Singles' Day, valables encore 2 jours.

Singles' Day AliExpress : TOP 15 du moment

Pour accéder rapidement aux meilleures offres, voici les quatre pages clés à consulter lors du 11.11 AliExpress :

➡️ Centre des coupons : récupérez les remises disponibles avant de commander.

➡️ Guide d’achat 11.11 : profitez des conseils pour optimiser vos achats.

➡️ Page d’accueil 11.11 : suivez les ventes flash et les offres en cours.

➡️ Top ventes : découvrez les produits les plus populaires actuellement en promotion.