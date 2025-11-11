Le 11.11 d'AliExpress est officiellement lancé : c'est le coup d'envoi de l'événement shopping le plus important de l'année pour le site, promettant des réductions massives jusqu'à -80% et des prix annoncés comme les plus bas de 2025.
Des codes promos en quantité limitée sont valables sur de très nombreux articles sélectionnés, en plus des remises déjà appliquées.
On a tout d'abord deux codes disponibles uniquement les 3 premiers jours, du 11 au 13 novembre 23h59 :
➡️ 11FR120 : 120 € de remise dès 659 € d'achat (code réapprovisionné en stock limité chaque jour à 0h00)
➡️ S11FR16 : 16 € de remise dès 89 € d'achat
Et les codes suivants sont actifs pendant toute la durée du 11.11 (jusqu'au 19/11), dans la limite des stocks disponibles :
➡️ S11FR03 : 3 € de remise dès 15 € d'achat
➡️ S11FR05 : 5 € de remise dès 29 € d'achat
➡️ S11FR12 : 12 € de remise dès 69 € d'achat
➡️ S11FR20 : 20 € de remise dès 129 € d'achat
➡️ S11FR40 : 40 € de remise dès 249 € d'achat
➡️ S11FR60 : 60 € de remise dès 369 € d'achat
➡️ S11FR75 : 75 € de remise dès 469 € d'achat
➡️ S11FR85 : 85 € de remise dès 549 € d'achat
Pour optimiser encore plus vos achats, n'oubliez pas ces deux bonus :
1. Bonus PayPal : en payant avec PayPal, vous pouvez bénéficier de 33 € de réduction supplémentaire à partir de 299 € d'achat (compatible avec le paiement en 4x).
2. Jeu sur l'app : sur l'application AliExpress, participez au jeu "Secouez et gagnez" pour tenter de remporter des cadeaux et des codes promos surprise chaque jour.
Découvrez ci-dessous notre sélection des meilleures tablettes à saisir durant ce 11.11 (⚠️ certains prix indiqués peuvent avoir légèrement changé le jour de la publication de cet article).
Singles' Day AliExpress : TOP 10 des tablettes
- Samsung Galaxy Tab A9+ - 128 Go WiFi Noir à 134,99 € avec le code S11FR20 (11" FHD 90Hz, 8 MP + 5 MP, Snapdragon 695 octa-core, 7040 mAh, charge rapide 15W, WiFi 5, Bluetooth 5.3, stockage extensible jusqu'à 1 To...)
- Redmi Pad 2 - 256 Go WiFi Gris ou vert à 153,64 € avec le code S11FR20 (11" LCD 2,5K 90Hz, Adaptive Sync, Helio G100-Ultra octa-core 6nm, stockage jusqu'à 2 To, 4 haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, 8MP + 5MP, 9000 mAh, charge rapide 18W...)
- POCO Pad - 256 Go Gris à 184,57 € avec le code S11FR20 (12,1" 2,5K 120Hz, 4 haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Vision et Dolby Atmos, 10 000 mAh, charge rapide 33W, Snapdragon 7s Gen 2 4nm...)
- Redmi Pad Pro - 256 Go WiFi Noir à 195,63 € avec le code S11FR20 (12,1" 2,5K 120Hz, Gorilla Glass 3, Snapdragon 7s Gen 2 4nm, stockage jusqu’à 1,5 To, 10000 mAh, charge rapide 33W, 4 haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, audio Hi-Res, IP52)
- Lenovo Legion Y700 2025 - 12 + 256 Go Noir à 298,37 € avec le code S11FR40 (8,8" 2560 x 1600 165Hz, support Dolby Vision, Snapdragon 8 Gen 3 octa-core, 6550 mAh, charge 68W, double haut-parleur JBL avec support Dolby Atmos, WiFi 6, Bluetooth 5.3)
- Xiaomi Pad 7 Pro - 12 + 512 Go Bleu à 354,53 € avec le code S11FR60 (11,2" CrystalRes 3,2K 144Hz, Snapdragon 8s Gen 3, 4 haut-parleurs, Xiaomi HyperAI, 50MP + 32MP, Dolby Atmos, Audio Hi-Res / Hi-Res sans fil...)
- OnePlus Pad 3 - 12 + 256 Go Bleu ou argent à 391,14 € avec le code S11FR60 (13,2" 3,4K 144Hz, 900 nits, 8 haut-parleurs, Snapdragon 8 Elite, 12140 mAh, charge 80W, IA OnePlus / Gemini, WiFi 7, Bluetooth 5.4...)
Découvrez notre test de la OnePlus Pad 3
- Samsung Galaxy Tab S10 FE - 128 Go WiFi Gris, blanc ou bleu à 397,69 € avec le code S11FR75 (10,9" LCD 2304 x 1440, 90Hz, 8000 mAh, Exynos 1580 octa-core, stockage jusqu'à 2 To, Entourer pour chercher, WiFi 6, Bluetooth 5.3...)
- HONOR MagicPad 2 - 12 + 256 Go Blanc ou noir à 407,33 € avec le code S11FR75 (12,3" OLED 3K 144Hz, Snapdragon 8s Gen 3 4nm, 8 haut-parleurs avec réduction de bruit par IA, prise en charge affichage ultra-haute définition, 10 050 mAh, charge rapide 66W...)
- HONOR MagicPad 3 - WiFi 12 + 256 Go Gris, blanc ou or à 471,99 € avec le code S11FR75 (13,3" LCD 3,2K 165Hz, Snapdragon 8 Gen 3 octa-core, 12450 mAh, 8 haut-parleurs, WiFi 7, Bluetooth 5.4...)
