Finesse et performances au programme

La marque OnePlus renouvelle sa gamme de tablettes tactiles avec un modèle OnePlus Pad 3 visant le haut de gamme grâce à un design bien étudié et des caractéristiques relevées.

Coque ultrafine, grande dalle avec un ratio pouvant convenir au divertissement comme à la productivité, puissant processeur, autonomie, charge rapide, accessoires…le savoir-faire de OnePlus s’affirme à chaque nouvelle génération pour offrir un produit pouvant rivaliser avec les meilleures tablettes tactiles de la concurrence.

Le premier contact va droit au but avec une boîte faisant la part belle à la tablette. Comme souvent désormais, le chargeur est absent malgré les capacités de charge rapide du produit (80 W) et il faudra donc réutiliser un ancien chargeur ou faire l’acquisition d’un nouvel accessoire compatible pour profiter pleinement de ses capacités, ou du chargeur officiel 80 W disponible ici.

Le câble de charge rapide, de couleur rouge, est livré avec la tablette, mais on ne trouvera rien d’autre dans la boîte. Pas de chargeur, pas de coque protectrice, il faudra ajouter au prix de la tablette tactile celui des accessoires disponibles également sur le site officiel.

OnePlus propose un stylet OnePlus Stylo 2 avec 16 000 niveaux de pression, commercialisé à 99 €, une coque folio pouvant faire béquille selon différents niveaux d'inclinaison pour 59 € ou bien un combo coque Folio / clavier avec trackpad disponible à 169 €.

Attention, le clavier est de type QWERTY même s’il fonctionne par défaut en AZERTY. Si vous n’avez pas l’habitude de tapoter sans regarder votre clavier, cela peut constituer un problème.

Caractéristiques de la tablette tactile OnePlus Pad 3

5,97 mm pour 675 grammes

Android 15 avec surcouche OxygenOS 15 spécial tablette

Affichage LCD IPS 13,2 pouces 3,4K (3392 x 2400 pixels) / rafraîchissement 144 Hz / ratio 7:5 / luminosité 600 nits

Processeur Snapdragon 8 Elite octocore 4,32 GHz

12 Go RAM LPDDR5X ou 16 Go RAM LPDDR5T / 256 ou 512 Go en UFS 4.0

WiFi 7 / Bluetooth 5.4

8 haut-parleurs (4 pour les basses, 4 pour les aigus)

2 microphones

Capteur photo arrière 13 mégapixels avec enregistrement vidéo 4K 30 fps / capteur photo avant 8 mégapixels

Batterie 12140 mAh avec charge rapide 80 W SuperVOOC

Prix de référence : 599 € la version 12/256 Go et 699 € la version 16/512 Go sachant qu'actuellement la version 16/512 Go est à seulement 599 €, et que dans les deux cas le OnePlus Stylo 2 est offert (valeur 99 €).

Un format A4, un usage polyvalent

La tablette tactile OnePlus Pad 3 est un rectangle de taille impressionnante du fait du choix d’un affichage 13,2 pouces en résolution 3,4K (3392 x 2400 pixels) lui assurant une densité de pixels de 315 ppi.

Le ratio choisi est 7:5, ce qui en fait un rectangle moins allongé que le 16:9 et plus propice à la consultation ou l'édition de documents en se rapprochant du format d'une feuille de papier A4 (210 x 297 mm).

OnePlus a fait le choix assumé d’une dalle LCD IPS pour sa tablette, ce qui peut paraître étonnant pour un modèle haut de gamme, une catégorie où l’on trouve plus facilement des dalles OLED.

Ici la décision de rester sur une dalle LCD permet sans doute de maîtriser les coûts, mais il pourra faire peur aux utilisateurs avertis. S’il ne peut rivaliser avec les qualités spécifiques de l’OLED, l’écran s’en sort pourtant plutôt bien par sa calibration et ses couleurs. Il n’est trahi que par des variations de teinte entre les affichages et portraits du fait de la disposition du rétroéclairage.

La définition et la densité permettent un affichage assez fin et bien lisible. En affichage scindé entre deux applications, le texte reste bien lisible et net en petits caractères. Les bordures entourant l’écran sont bien présentes, limitant le ratio de l’écran à 89,3% de la face avant. Le rafraîchissement adaptatif 144 Hz assure une grande fluidité de l’interface, sans retard ni déchirure de l’affichage.

A noter qu’il existe des options dans les paramètres pour améliorer la netteté du texte ou intensifier les couleurs des vidéos, au prix d’une consommation d’énergie accrue.

La bordure supérieure est assez large pour intégrer le capteur photo avant de 8 mégapixels centré sur la bordure supérieure en mode paysage. Cette disposition est celle privilégiée pour l'utilisation de la tablette, comme en témoigne par ailleurs la position du connecteur pour les accessoires.

L’écran est encadré d’un châssis métal unibody qui se distingue par une jolie finesse de 5,97 mm. Avec moins de 6 mm d’épaisseur, la tablette OnePlus Pad 3 compense la grande taille de sa dalle par une prise en main assez équilibrée malgré les 675 grammes du produit.

En mode portrait, le bouton d’alimentation est sur la tranche supérieure, tandis que les boutons de volume sont rassemblés sur la partie haute de la tranche à droite. Cela permet de réaliser facilement les manipulations de double appui alimentation / volume haut ou alimentation / volume bas.

Sur cette même tranche à droite se situe un système de fixation magnétique pour le style OnePlus Stylo 2. En mode paysage, cela permet d’accoler l’accessoire à la tranche supérieure et de pouvoir y accéder facilement.

Deux grilles de haut-parleurs sont présentes sur les tranches latérales de la tablette pour fournir un son de belle qualité. Avec 4 haut-parleurs pour les basses et 4 haut-parleurs pour les aigus, le son est équilibré même à volume modéré, sans l’impression d’étouffement du son souvent trouvé sur ces appareils.

Le port USB-C pour la recharge et la synchronisation des données est positionné sur le côté, là encore pour faciliter la charge tout en permettant d’utiliser la tablette avec son clavier.

A l”arrière, un petit bloc photo comprend un module 13 mégapixels et un flash LED qui s’annonce plus comme un dépannage qu’une véritable solution photo mobile, mais ce n’est pas une fonction indispensable du produit.

Un connecteur magnétique est présent le long d’une des tranches pour y relier le clavier en accessoire, toujours en mode paysage. La coque est en métal avec finition mate, ne laissant pas de traces de doigts et donnant une belle impression de solidité malgré la finesse de la tablette.

La prise en main est bonne même s’il faut réussir à l’appréhender en mode portrait. Les bordures permettent de poser les doigts sur le bord de l’écran sans déclencher de faux appuis sur l’écran tactile, mais la tablette finit par peser sur le poignet dans ce mode.

Des performances relevées, un usage productif appuyé

Comme pour les modèles précédents, la tablette OnePlus Pad 3 offre une belle configuration qui lui permet de se positionner comme un produit haut de gamme. Pour ce modèle, OnePlus a choisi d’intégrer le processeur Snapdragon 8 Elite avec 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5T plus performante que la LPDDR5 / LPDDR5X, et 256 ou 512 Go de stockage.

Il fait partie des processeurs mobiles les plus puissants du moment grâce à sa gravure en 3 nm et sa configuration octocore grimpant à 4,32 GHz, tout en assurant des connectivités sans fil WiFi 7 et Bluetooth 5.4.

On pourra donc profiter des derniers jeux et des applications les plus gourmandes en ressources sans se restreindre, même sur le grand format de la tablette, et le ratio 7:5 en fait plutôt une tablette de consultation vidéo et de productivité.

Les résultats des benchmarks sont en phase avec ce puissant processeur. Geekbench 6 la crédite de scores de près de 3100 points en test single core et 9000 points en test multicore pour le CPU, légèrement en dessous du OnePlus 13 (également en Snapdragon 8 Elite) tandis que le test GPU du même benchmark atteint 17733 points.

Les tests orientés GPU de 3DMark génèrent les scores suivants :

6500 points / 38,88 fps sur Wild Life Extreme

/ 38,88 fps sur Wild Life Extreme 11767 points / 44,74 fps sur Solar Bay

/ 44,74 fps sur Solar Bay 2536 points / 18,79 fps sur Steel Nomad Light

Ce sont des valeurs élevées correspondant bien au processeur mobile premium et qui la placent parmi les meilleures tablettes du marché. Ces valeurs restent généralement plus faibles de quelques centaines de points et de quelques fps que les résultats du OnePlus 13.

Le fabricant a vraisemblablement recherché un équilibre entre performances et autonomie pour sa tablette OnePlus Pad 3, sachant que son design et son format d'écran visent à un faire un ordinateur d'appoint plutôt qu'une tablette gaming.

Avec PCMark, qui pousse l'interface dans ses retranchements, le score descend à 13799 points. C'est typiquement moins que sur les smartphones haut de gamme, mais la surface à afficher en 3,4K demande plus de ressources.

Avec ces performances, la tablette tactile de OnePlus peut affronter toutes les applications et les jeux du moment, même si pour ces derniers, la grande dalle et son ratio particulier pourront être un avantage ou un inconvénient selon les situations.

Les jeux, le visionnage de vidéo ou les visioconférences pourront profiter des huit haut-parleurs de la OnePlus Pad 3. Ils fournissent un son plutôt équilibré, riche et légèrement feutré.

Ce n'est pas encore digne d'un système audio dédié, mais le spectre est plus étalé que bon nombre de tablettes concurrentes et offre plus de profondeur.

La tablette tactile est dotée d'une batterie de plus de 12 000 mAh qui fournit une belle autonomie. On note l'effort pour intégrer une batterie de bonne taille tout en maintenant une faible épaisseur.

La capacité de la batterie permet de tenir plus d'une journée sans se priver et pourra ainsi remplir aussi des tâches de productivité sans risquer de se retrouver à sec. Quand bien même, la charge filaire rapide de 80 W assure une recharge en 1h30 environ...sous réserve de disposer d'une chargeur compatible SuperVOOC, non fourni dans la boîte et donc à obtenir en option.

Une interface épurée et bien pensée

La tablette tactile OnePlus Pad 3 fonctionne avec Android 15 et la surcouche Oxygen OS 15. Le fabricant propose 3 ans de mises à jour pour Android, ce qui permettra de garder à jour le produit pendant plusieurs années.

L'interface n'est pas très différente de celle trouvée sur les smartphones OnePlus, avec toujours un style épuré et dépouillé ne comptant que quelques applications supplémentaires et celles du fabricant.

La principale différence vient d'un large dock au bas de l'écran pour y loger ses applications préférées et de la grande surface d'affichage qui offre un très vaste espace n'attendant qu'à être rempli d'applications.

Le dossier des applications Google sur l'écran d'accueil paraît démesuré, mais on prend vite ses marques et les repères sont vite retrouvés si l'on a déjà eu affaire à l'interface.

Le panneau de contrôle présente toutes les options habituelles et une barre latérale sur l'écran d'accueil apporte des "fonctions intelligentes", à savoir de l'IA pour résumer ou lire un texte (mais limitée à certaines applications), un outil de traduction et de capture d'écran et l'accès aux fichiers.

L'intégration de l'intelligence artificielle n'est pas encore très poussée chez OnePlus, même si on la retrouve aussi dans certaines fonctions d'édition des photos et vidéos. On passe d'ailleurs rapidement sur la partie photo de la tablette tactile qui pourra éventuellement servir d'appareil photo de secours, avoir une utilité pour scanner des documents ou photographier des informations. Elle n'est pas faite pour aller beaucoup plus loin et ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande sur ce type de produit.

Le mode Open Canvas prend ici tout son sens en affichant deux applications simultanées sur l'écran coupé en deux, bien pratique pour travailler presque comme si l'on avait deux écrans.

OnePlus fait aussi un effort de connectivité avec la fonction O+ Connect pour échanger facilement des fichiers avec d'autres systèmes d'exploitation, tels que Windows, macOS ou iOS, ce qui renforcera son rôle d'ordinateur d'appoint.

L'interface est très fluide en toute circonstance et les fonctionnalités faciles à activer. L'écran des paramètres est riche en options de personnalisation pour adapter les différents aspects de la tablette aux besoins de chacun.

Conclusion

La tablette tactile OnePlus Pad 3 est un très bel objet qui retient l'attention dès sa prise en main. Le grand affichage de 13,2 pouces au format similaire à celui d'une feuille de papier A4 et la grande finesse du châssis unibody attisent dès le départ la curiosité.

Mais ce n'est pas qu'un coup de bluff. La présence du processeur Snapdragon 8 Elite avec ses 12 à 16 Go de RAM et celle d'Android 15 associée à l'interface OxygenOS 15 constituent un mariage heureux pour tous types de tâches, qu'il s'agisse de divertissement ou de productivité.

Cette dernière est cependant plus facilement mise en avant, surtout avec les accessoires comme le clavier et le stylet, comme en atteste la configuration des connecteurs et les petits détails destinés à faciliter la vie.

La tablette tactile peut servir de machine de jeu mais il faudra alors composer avec ses grandes dimensions. On pardonne à la OnePlus Pad 3 de ne pas disposer de dalle OLED, son affichage LCD étant bien calibré.

On sentira bien que les noirs ne le sont pas complètement et que des variations de luminosité peuvent apparaître selon l'angle de vue mais rien qui ne coupe de l'expérience utilisateur.

On apprécie également la richesse des haut-parleurs qui permettent de se passer d'un système audio dédié et les petits détails de l'interface qui en feront un ordinateur d'appoint, avec les forces et les limites d'Android.

La OnePlus Pad 3 ne vous laissera pas non plus tomber, OnePlus ayant réussi à intégrer une batterie de grande capacité dans le volume très contraint de sa tablette tactile.

Sur le site officiel de la marque, vous trouverez la tablette tactile OnePlus Pad 3 au prix de 599 € la version 12/256 Go et de 699 € la version 16/512 Go.

A noter qu'actuellement la version 16/512 Go est à seulement 599 € (-100€), et que le OnePlus Stylo 2 est offert dans les deux cas (valeur 99 €).