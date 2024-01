Découvrez notre sélection de deals du moment sur AliExpress : smartphones, consoles, aspirateur robot... et débutez l'année en faisant des économies.

Commençons par l'aspirateur robot Roborock Q8 Max+.

Il offre une puissance d'aspiration améliorée de 5500 Pa, permettant un nettoyage en profondeur, ainsi qu'une autonomie plus longue jusqu'à 240 minutes.

L'aspirateur est équipé d'un bac à poussière de 470 ml et d'un réservoir d'eau de 350 ml pour nettoyer et aspirer en même temps, et ajuste le débit d'eau en fonction du niveau de saleté. Le vidage se fait automatiquement après chaque nettoyage.

Il est également doté d'un système d'évitement d'obstacles et il est possible de configurer des zones interdites sur l'application.

Le Q8 Max+ est fourni avec deux brosses en caoutchouc qui éliminent efficacement la saleté et les petites particules de poussière.

L'aspirateur robot Roborock Q8 Max+ est proposé au prix de 511,89 € au lieu de 742,31 €, soit une remise de 31% sur AliExpress. Livraison gratuite de France en 3 jours.

