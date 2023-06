Pour les ventes d'été, AliExpress nous fournit de belles offres avec des remises allant jusqu'à -70 €. Ces codes promo sont disponibles du 12 au 19 juin. Rappelons l'offre :

15 € de réduction dès 120 € d'achat avec le code FR15

de réduction dès 120 € d'achat avec le 25 € de réduction dès 200 € d'achat avec le code FR25

de réduction dès 200 € d'achat avec le 45 € de réduction dès 300 € d'achat avec le code FR45

de réduction dès 300 € d'achat avec le 70 € de réduction dès 450 € d'achat avec le code FR70

N'oubliez pas que, parfois, un coupon vendeur est applicable, ce qui vous fera économiser encore quelques euros.

Commençons par l'aspirateur robot Roborock S8. Cet appareil de nettoyage possède un système de navigation Lidar, ce qui lui permet de travailler même la nuit. Cet engin est doté d'un bac à poussière de 400 ml et d'un réservoir d'eau de 300 ml. Cet aspirateur lavant peut donc aspirer et nettoyer en même temps, notamment grâce à sa double brosse vibrante et sa serpillère humide qui vibre également.

Cet aspirateur robot Roborock S8 est vendu 549 € au lieu de 583 € avec le coupon vendeur (-33,90 €). La livraison est gratuite, sous 3 jours, depuis un entrepôt européen.

D'autres aspirateurs robots sont également en promotion comme :







Et d'autres articles sont aussi à prix réduit comme :

Smartphone

Tablette tactile







