En cette fin de journée, nous vous avons concocté une sélection de produits affichant des réductions afin de vous faire économiser de l'argent. Que vous souhaitiez changer votre PC et passer sur un plus petit modèle ou que vous aimeriez passer à l'aspirateur balai, vous y trouverez votre compte.

Commençons avec le mini PC SNUNMU AK3-464. Cet ordinateur de taille réduite intègre un processeur Intel Celeron N3350 couplé à 4 Go de mémoire vive en DDR3. Il supporte la 4K et est équipé de ports USB 2.0 et 3.0, port Ethernet, HDMI et toutes les connexions classiques. Un port pour ajouter un disque dur (ou SSD) est également présent dans le boitier. Il fonctionne sous Windows 10 pro, installé d'origine sur son stockage eMMC de 64 Go.

Ce mini PC SNUNMU AK3-464 est vendu 99,99 € au lieu de 159,99 € soit 37% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite sous 3 jours.

