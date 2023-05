Jusqu'au 4 juin, AliExpress brise le prix sur les smartphones et quelques tablettes tactiles. Nous allons vous en présenter une sélection.

Commençons par le smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Cet appareil mobile est doté d'un écran de 6,72" 120 Hz à une définition de 2400 x 1080 px. Il profite du SoC Snapdragon 695 avec une puce 5G couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM). Côté photo, le téléphone intègre un bloc de 3 objectifs (108 + 2 + 2 MP). Vous pourrez tout stocker dans ses 128 Go de mémoire de stockage. La batterie de 5000 mAh, compatible charge rapide 67 W, vous offre une autonomie de plus de 24 heures.

Ce smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est proposé à 249 € au lieu de 355 €. La livraison est assurée sous 3 jours, depuis la France, pour pas un centime de plus.

D'autres smartphones sont en promotion à savoir :



