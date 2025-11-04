La psychose s'installe en Allemagne. Après Berlin vendredi et Munich début octobre, c'est l'aéroport de Brême qui a été contraint de suspendre tout son trafic aérien dimanche soir, le 2 novembre.

En cause : encore une fois, un drone d'origine inconnue, repéré "aux abords immédiats" des pistes.

Que s'est-il passé à Brême ?

L'alerte a été donnée vers 19h30 dimanche. Un porte-parole de la police de Brême a confirmé qu'un drone non identifié a été repéré. Immédiatement, le contrôle aérien a suspendu tous les décollages et atterrissages.





Le trafic a été interrompu pendant près d'une heure avant de pouvoir reprendre. L'opérateur du drone n'a pas été identifié.

Est-ce un incident isolé ?

Absolument pas. C'est le troisième incident majeur en quelques semaines. Vendredi soir, l'aéroport de Berlin-Brandebourg a été paralysé pendant près de deux heures pour les mêmes raisons. Début octobre, c'était l'aéroport de Munich, le deuxième du pays.





Les autorités allemandes s'inquiètent de cette menace croissante, signalant aussi des survols de bases militaires et de sites industriels.

Qui est suspecté d'être derrière ces survols ?

C'est la question la plus sensible. Les autorités allemandes soupçonnent Moscou d'être à l'origine de ces activités, plongeant l'Allemagne dans l'inquiétude. Berlin est l'un des principaux soutiens de l'Ukraine face à la Russie.





Ces incursions s'inscrivent dans un contexte européen tendu, avec des survols similaires signalés en Norvège et en Belgique. L'objectif semble être l'espionnage ou la déstabilisation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les aéroports sont-ils les seules cibles ?

Non. Ces derniers mois, des survols de drones ont été signalés au-dessus de bases militaires, de sites industriels et d'autres infrastructures critiques en Allemagne.

Combien de temps l'aéroport de Brême a-t-il été fermé ?

Le trafic a été suspendu pendant près d'une heure, à partir de 19h30 dimanche soir.

L'opérateur du drone a-t-il été identifié ?

Non. La police a confirmé qu'il n'était pas clair qui pilotait l'appareil.