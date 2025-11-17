L'Europe observe un changement tectonique. L'Allemagne, sous l'impulsion du chancelier Friedrich Merz, est en train de pivoter sa politique de défense. Fini le pacifisme post-guerre.

Un général allemand a récemment averti que l'OTAN devait se préparer à une attaque russe. Son message est direct : "la dissuasion ne fonctionne que si elle est crédible". Ce sentiment d'urgence se traduit désormais par des actes.

Quelle est la nouvelle position de Berlin sur l'Ukraine ?

L'Allemagne met les moyens. Le gouvernement de Friedrich Merz a finalisé un projet de budget pour 2026 qui acte une augmentation record de l'aide militaire à l'Ukraine. C'est un signal clair envoyé à Moscou.

Cette décision s'inscrit dans une ligne plus large définie par les chefs de la défense européens lors d'une réunion à Berlin : l'Europe doit soutenir l'Ukraine "sur le long terme". L'enjeu est simple : assumer davantage sa propre sécurité.

Comment l'Allemagne va-t-elle renforcer son armée ?

Le pays ne se contente pas d'envoyer de l'argent. L'Allemagne renforce ses propres troupes. La coalition au pouvoir, composée des Conservateurs et des Sociaux-démocrates, a trouvé un accord.

Ils vont mettre en place un nouveau "modèle hybride" de service militaire. Ce système combinera le volontariat avec des mesures de conscription limitées, rompant avec des décennies d'armée de métier pure.

Quel est l'objectif final de cette manœuvre ?

La crédibilité : un haut gradé allemand l'a martelé : l'OTAN doit être prête. La dissuasion face à la Russie est au cœur de cette nouvelle doctrine. L'Europe, et l'Allemagne en tête, comprend qu'elle doit prendre plus de responsabilités pour sa propre sécurité.

Les chefs militaires des cinq principales puissances européennes, réunis à Berlin, ont insisté sur ce point. L'ère de la dépendance est révolue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi l'Allemagne change-t-elle de politique ?

La principale raison est la menace russe perçue comme directe. L'avertissement du général allemand sur une attaque potentielle a renforcé l'idée que la dissuasion doit être "crédible", ce qui passe par un réarmement concret.

Qu'est-ce que le "modèle hybride" de service militaire ?

C'est un accord entre les partis au pouvoir (Conservateurs et SPD). Il ne s'agit pas d'un retour à la conscription totale, mais d'un mélange de service volontaire et de mesures obligatoires limitées pour regonfler les effectifs.

Quel est le montant de l'aide à l'Ukraine ?

Les sources mentionnent une "augmentation record" prévue dans le projet de budget 2026 du gouvernement Merz.