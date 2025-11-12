L'incident est sérieux. Lundi 10 novembre 2025, vers 19h, un drone a été détecté au-dessus du site Eurenco à Bergerac, en Dordogne.

L'usine d'armement, classée sensible, a été survolée à deux reprises au-dessus des bâtiments de production. La préfecture a confirmé l'intrusion. Les services de police, alertés, n'ont pu retrouver le télépilote. Eurenco, détenue à 100% par l'État, va porter plainte ce mercredi.

Pourquoi ce site est-il si stratégique ?

L'usine Eurenco de Bergerac n'est pas n'importe quel site. C'est là qu'est produite la poudre gros calibre (propulseurs d'obus), notamment les charges modulaires pour les canons Caesar, pièce maîtresse de l'artillerie française.

Cette production, historiquement à Bergerac, avait été délocalisée en Suède en 2007. Elle n'a été rapatriée en France qu'en 2024, dans un contexte de remilitarisation industrielle. Le site peut produire 1 200 tonnes de poudre par an.

Que s'est-il passé exactement ?

L'alerte a été donnée lundi soir vers 19h. Un agent de surveillance a repéré l'engin. L'appareil, décrit comme faisant une quarantaine de centimètres d'envergure, a effectué deux passages distincts au-dessus des bâtiments de production, dans un mouvement de "va-et-vient", avant de disparaître.

Fait inquiétant : il semblerait que les systèmes de brouillage du site n'aient pas fonctionné. Une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Bergerac pour "survol volontaire d’une zone interdite".

Espionnage ou simple imprudence ?

C'est toute la question de l'enquête. Les autorités n'ont pas identifié le télépilote. Il faut déterminer s'il s'agit d'un acte d'espionnage industriel, d'un repérage malveillant ou d'une simple (mais grave) imprudence.

Le délit de survol volontaire d'une zone interdite est passible d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende. Cet incident s'inscrit dans un contexte tendu en Europe, où la Belgique, l'Allemagne et le Danemark ont signalé des survols suspects similaires de sites militaires et d'aéroports.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les mesures de sécurité ont-elles été renforcées ?

Oui, la préfecture de la Dordogne a confirmé que "les mesures de surveillance et de protection ont été renforcées dès la constatation du survol", en lien étroit avec la police nationale et la direction du site.

Qu'est-ce que Eurenco ?

Eurenco est le leader européen des poudres et explosifs. Détenue à 100 % par l'État français, l'entreprise (1 700 employés, 500M€ de CA en 2024) produit des poudres propulsives pour l'ensemble des munitions françaises et de nombreuses armes européennes.