Jusqu'au 25 juillet, ALLPOWERS fête le Prime Day avec des réductions pouvant aller jusqu'à -50 % sur ses générateurs électriques, panneaux solaires et accessoires. C'est le moment d'en profiter !



De plus, vous pouvez bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % avec notre code exclusif GN10, royal !

Voici une sélection de stations électriques portables à prix réduit pour l'occasion.

Commençons avec la ALLPOWERS S300.

Dotée d'une batterie de 288 Wh, elle peut délivrer jusqu'à 300 W (500 W en crête) et charger jusqu'à 10 appareils en même temps.

Quatre méthodes de recharge sont disponibles :

Prise murale CA 110 V : 5 à 6 heures pour une recharge complète,

Panneau solaire (DC 100 W max, vendu séparément) : environ 6 heures sous la lumière directe du soleil,

Prise allume-cigare de voiture 12 V/24 V (vendue séparément) : 6 à 7 heures,

Prise Type-C 60 W (max, non incluse) : 6 à 7 heures.

L'application ALLPOWERS vous permet de contrôler facilement la centrale et deux lampes LED ainsi qu'un chargeur sans fil sont également intégrés.

La S300 est équipée d'une batterie au lithium et d'un système de gestion de batterie (BMS) avancé protégeant contre les courts-circuits, les surcharges, les décharges excessives, les surchauffes, les basses tensions et d'autres risques potentiels.

La ALLPOWERS S300 est en promotion à seulement 152,10 € avec le code GN10 sur le site officiel avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



On continue avec la ALLPOWERS R600.

Elle est capable de délivrer jusqu'à 600 W (crête à 1 200 W) et d'alimenter 8 appareils simultanément



Grâce à la technologie de charge rapide ALLPOWERS, vous pouvez recharger complètement la centrale via une prise murale CA en seulement 1 heure. Un chargeur sans fil de 15 W est également intégré pour vos appareils.

L'application ALLPOWERS vous permet de contrôler la R600 via Bluetooth dans un rayon de 5 à 10 mètres.

La batterie longue durée LiFeP04 peut être utilisée et rechargée plus de 3 500 fois avant d'atteindre 80 % de sa capacité, soit environ 10 ans d’utilisation régulière. Le générateur dispose également d'une protection BMS avancée, surveillant la tension, le courant et la température.

La ALLPOWERS R600 est en promotion à 224,10 € avec le code GN10. Expédition gratuite d'Allemagne.



On passe maintenant à la ALLPOWERS R1500, que nous avons testée le mois dernier.

Elle offre une capacité de 1 152 Wh et est équipée d'une sortie CA de 1 800 W pouvant atteindre 3 000 W en pointe.

4 méthodes de recharge sont disponibles : recharge CA, recharge via véhicule, recharge solaire et recharge double (AC + solaire).

Grâce à l'application ALLPOWERS, gérez facilement la surveillance de l'alimentation, le réglage des fonctions, le contrôle à distance et les mises à niveau du système via Wi-Fi et Bluetooth.

La R1500 est dotée d'une fonction UPS (alimentation sans interruption) avec un temps de commutation de 15 millisecondes en cas de panne de courant.

La batterie LiFePO4 offre plus de 3 500 cycles de vie. Même avec une utilisation quotidienne, cette batterie peut ainsi durer 10 ans ou plus.

La ALLPOWERS R1500 est au prix réduit de 629,10 € avec le code GN10 sur le site officiel. Livraison gratuite sous 5 jours depuis l'Allemagne.



On enchaîne avec la ALLPOWERS S2000.

Elle est capable d'alimenter presque tous vos appareils (11 simultanément), y compris les plaques chauffantes, réfrigérateurs pleine grandeur ou encore les climatiseurs grâce à sa capacité de 1 500 Wh.

La centrale est dotée entre autres de 4 prises secteur de 2 000 W (crête à 4 000 W) et propose 5 méthodes de recharge : sur prise murale, allume-cigare 12V ou 24V, solaire (en 3h), double charge AC + solaire (en moins de 1,6 heure) et par générateur.

La batterie lithium offre plus de 2 500 cycles de vie, garantissant près de 10 ans d'utilisation (un cycle par jour). Le système avancé de gestion de batterie (BMS) intégré surveille en permanence l'appareil, protégeant ainsi contre les risques potentiels.

La ALLPOWERS S2000 est au prix réduit de 701,10 € avec le code GN10. Livraison gratuite et rapide depuis l'Allemagne.





Enfin, on termine avec la ALLPOWERS R4000.

Elle est équipée d'une batterie de 3 600 Wh et offre une puissance impressionnante de 4 000 W. La batterie LiFePO4 offre une capacité supérieure à 80 % après 3 500 cycles de charge et supérieure à 50 % après 6 500 cycles, ce qui dépasse une durée de vie de 10 ans.

La R4000 intègre un onduleur (UPS) qui assure une alimentation continue en cas de panne de courant avec un temps de commutation de seulement 15 ms.

Elle propose trois modes de charge (rapide, standard, silencieux) pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un mode d'économie d'énergie qui prolonge le temps de veille et minimise les dommages à la batterie.

Rechargez la R4000 de cinq manières différentes : via prise CA, station de recharge EV, panneau solaire, double recharge (AC + solaire ou EV + solaire) et recharge de voiture.

La station dispose de multiples ports de sortie : 4 prises CA, 2 ports USB-C (jusqu'à 100 W), 2 ports USB-A (jusqu'à 18 W), 2 ports USB-A (jusqu'à 12 W), 1 prise allume-cigare (120 W max) et 1 port de sortie RV.

La ALLPOWERS R4000 est en réduction à 2 213,10 € avec le code GN10. Expédition gratuite et rapide depuis l'Allemagne.

Retrouvez toutes les offres du Prime Day sur le site officiel ALLPOWERS.