C'est un mouvement de fond dans la tech. Lundi 22 décembre 2025, Alphabet a officialisé l'acquisition d'Intersect pour un montant colossal de 4,75 milliards de dollars en cash, plus la reprise de la dette.

Pour la marque, il s'agit de prendre le contrôle direct de la source d'énergie nécessaire à ses ambitions dévorantes dans l'IA. Une façon de ne plus dépendre des réseaux électriques classiques, souvent au bord de la rupture.

Quelle est la logique derrière ce rachat massif ?

La réponse est simple : l'IA. La compétition féroce avec des acteurs comme OpenAI a transformé la course à l'intelligence artificielle en une véritable guerre d'infrastructures. Pour entraîner et faire tourner ces modèles, il faut une puissance de calcul phénoménale, hébergée dans des fermes de serveurs qui sont de véritables gouffres énergétiques.

Plutôt que de simplement construire des data centers et de se brancher sur le réseau local, Google choisit de maîtriser toute la chaîne. En rachetant Intersect, la firme s'assure un approvisionnement stable et prévisible en énergie, souvent renouvelable. C'est une assurance contre les pannes et la saturation, un avantage stratégique majeur pour l'avenir.

Concrètement, qu'est-ce que Google achète ?

L'accord est plus subtil qu'il n'y paraît. Alphabet ne met pas la main sur l'intégralité d'Intersect. L'acquisition concerne principalement les futurs projets de développement de l'entreprise, des sites où Google sera le client principal. La firme de Mountain View avait d'ailleurs déjà un pied dans la place, avec une participation minoritaire prise en décembre dernier.

Les actifs déjà opérationnels d'Intersect au Texas et en Californie seront, eux, gérés par une entité indépendante soutenue par les investisseurs historiques. L'opération vise surtout à accélérer le déploiement des "data parks", des sites où les centres de données sont co-localisés avec des sources d'énergie comme le solaire ou l'éolien. Le projet de Haskell au Texas, où Google investit 40 milliards de dollars, est au cœur de ce dispositif.

Quelles sont les implications pour le secteur de la tech ?

Cette acquisition pourrait marquer un tournant dans le secteur. Jusqu'ici, les géants de la tech se contentaient de financer la construction de leurs infrastructures ou de signer des contrats d'achat d'électricité. Un rachat pur et simple d'un développeur d'énergie était rare. Alphabet montre qu'il est prêt à l'intégration verticale de sa production d'énergie pour garder une longueur d'avance.

Alors qu'OpenAI annonce des engagements pharaoniques pour ses besoins en data centers, Google répond par une manœuvre pragmatique : sécuriser la prise électrique. L'avenir de l'IA ne se jouera pas seulement sur la puissance des algorithmes, mais aussi et surtout sur un accès garanti à l'énergie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le rachat d'Intersect est-il finalisé ?

Non, la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'approbation des régulateurs.

Les autres clients d'Intersect seront-ils affectés ?

Non, car les actifs existants d'Intersect, utilisés par d'autres clients, seront scindés dans une entreprise distincte. L'acquisition par Alphabet concerne les futurs projets qui seront principalement dédiés à Google.

Pourquoi Alphabet prend-il aussi la dette d'Intersect ?

La reprise de dette est une pratique courante dans ce type d'acquisition. Elle permet de consolider l'ensemble des passifs de l'entreprise rachetée et reflète la valeur totale de l'opération pour l'acquéreur.