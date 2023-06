Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de produits venant du leader du e-commerce européen, Amazon. La marque Samsung est à l'honneur cette semaine et nous n'avons pas tardé à vous en parler.

Commençons par le disque SSD NVMe Samsung 970 EVO. Ce média flash possède une capacité de stockage de 1 To et se connecte grâce à une interface M.2. Il affiche des vitesses de lecture et d'écriture de 3500 Mo/s. Passez à la vitesse supérieure avec ce matériel qui s'installe sur les cartes mères et ordinateurs portables récents.

Ce disque SSD NVMe Samsung 970 EVO est proposé à 42,99 € au lieu de 49,99 € soit 14% de réduction chez Amazon. La livraison est prévue pour le lendemain, gratuitement.

D'autres disques SSD sont en promo à savoir :







Et d'autres produits de la marque sont à prix réduit comme :

Écran PC

Smartphone







Toutes les offres Samsung sont disponibles dur le site officiel Amazon.





Et n'oubliez pas de consulter notre top 3 du jour avec un écran PC, une TV et un combo clavier / souris pas cher du tout.