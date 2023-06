Comme à leur habitude, nos marchands préférés nous proposent de belles offres afin de nous aider à lutter contre la vie chère. La coupe du monde de rugby étant maintenant dans moins de 100 jours, ne voudriez-vous pas la visionner sur une TV neuve ?

Commençons, justement, par la TV Hisense 65A6BG. Ce téléviseur LED de 65 pouces possède une définition de 3840 x 2160 à 60 Hz et intègre une interface sous Android. Elle est dotée d'un système audio 2.0 de 20 W RMS et traite l'image avec la technologie HDR. Une super TV pour regarder vos films préférés et le sport.

Cette TV Hisense 65A6BG est vendue 499 € au lieu de 549 € soit 50 € de remise immédiate chez E.Leclerc. Le retrait en magasin est offert.





Continuons avec le combo clavier / souris sans fil Trust Trezo. Ce kit bureautique pour frapper du texte est doté d'un clavier AZERTY de type chiclet avec des touches multimédias, afin de raccourcir votre temps d'utilisation. La souris, quant à elle, est assez classique. Son profil ergonomique vous permet de l'utiliser en minimisant la fatigue que vous pourriez accumuler.

Ce combo clavier / souris sans fil Trust Trezo est vendu 27,99 € au lieu de 39,99 € soit 30% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Enchainons avec l'écran PC ViewSonic VX3218. Ce moniteur pour ordinateur affiche une diagonale de 32" FHD à une définition de 1920 x 1080 px. Il se connecte en HDMI et DisplayPort. L'écran possède un taux de rafraichissement de 165 Hz en DP et 144 Hz en HDMI. Sa forme incurvée vous offre une profondeur d'image convenable et les gamers sauront en tirer parti.

Cet écran PC ViewSonic VX3218 est proposé à 229,99 € au lieu de 306 € soit 25% de ristourne chez Cdiscount. La livraison est offerte, chez vous pour le lendemain.





Nous vous invitons à consulter notre article avec la tablette tactile Samsung Galaxy A7 Lite à -38%, mais pas que ainsi que notre focus sur les meilleures TV en promotion chez différents commerçants.