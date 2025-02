« Alexa+ est cet assistant de confiance qui peut vous aider à gérer votre vie et votre maison », déclare Panos Panay qui dirige l'activité Appareils et Services d'Amazon. À renfort d'IA générative, la nouvelle version de l'assistant vocal Alexa avait été évoquée par Amazon en septembre 2023, mais ne se concrétise qu'aujourd'hui.

Alexa prend un coup de vieux avec Alexa+

Alexa+ est présenté comme un assistant de nouvelle génération pour Amazon qui est conversationnel, personnalisé et proactif. Il ne se contente plus de répondre à des commandes basiques et peut orchestrer des tâches complexes telles que la réservation de restaurants via OpenTable, ou anticiper la gestion des appareils connectés du foyer.

Grâce à une architecture repensée, Alexa+ intègre des centaines de modèles ou « experts » spécialisés qui collaborent pour fournir des réponses précises et contextuelles. Une approche qui lui permet de coordonner plusieurs services de manière transparente.

Alexa+ s'appuie sur la plateforme Amazon Bedrock pour accéder à des grands modèles de langage de pointe, y compris ceux développés en interne par Amazon (Nova) et par son partenaire Anthropic. Selon le type de tâche à accomplir, c'est le modèle le plus adapté qui sera choisi pour garantir des performances optimales.

Un éventail de possibilités avec Alexa+

Afin de renforcer l'efficacité de certaines réponses, des partenariats ont été noués avec des organismes de presse (Associated Press, Reuters, Time, USA Today, Politico...). Alexa+ aura ainsi accès à des informations actualisées sur de nombreux sujets.

Alexa+ est à même de comprendre le contexte des conversations - jusqu'à l'humeur de son interlocuteur - et de souvenir des préférences de l'utilisateur. Il peut accéder à des documents personnels (e-mails, manuels, recettes…) pour extraire des informations pertinentes et fournir des résumés.

Des routines complexes sont configurables à l'aide d'une simple requête vocale et Alexa+ peut s'inscrire dans le contexte de la surveillance du foyer via une intégration avec Ring. En matière de divertissement, Alexa+ permet de naviguer dans du contenu Prime Video en utilisant des détails (nom d'un acteur ou d'un personnage, citation…) ou peut aider à la découverte musicale.

Un prix à payer pour Alexa+

Alexa+ sera proposé au tarif de 19,99 $ par mois, mais la bonne nouvelle est pour les membres Amazon Prime qui pourront en bénéficier sans surcoût. Toutefois, une annonce a seulement été faite pour les États-Unis.

Le déploiement commencera au cours des prochaines semaines, puis en ciblant en priorité les foyers équipés d'appareils Echo Show 8, 10, 15 et 21 dans les mois à venir. Alexa+ sera néanmoins également disponible sur le Web et avec l'application mobile.