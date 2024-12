L'événement Re:Invent permet à Amazon de dévoiler sa stratégie en matière d'intelligence artificielle et c'est avec Amazon Web Services (AWS), sa filiale d'infrastructure cloud, qu'est annoncée sa nouvelle offre Amazon Nova constituée de plusieurs modèles d'IA.

Jusqu'à présent, l'entreprise d'e-commerce s'est faite discrète dans ce domaine, se contentant d'investir massivement, à hauteur de plusieurs milliards de dollars des startups prometteuses comme Anthropic et son IA Claude et d'héberger dans son cloud AWS les modèles d'IA d'autres entreprises. Il était bien question de projets internes en cours de développement mais le secret était de mise.

Amazon Nova ouvre une nouvelle fenêtre d'opportunités et confirme sa volonté de peser directement sur le marché de l'intelligence artificielle. Amazon lance six modèles distinct d'IA générative répondant à différents besoins créatifs et s'appuyant sur sa plateforme Amazon Bedrock destinées aux modèles de fondation d'IA.

Amazon Nova, six modèles d'IA générative

Cela va de Nova Micro, la plus simple avec requêtes textuelle, à Nova Lite et Nova Pro qui correspondent à des IA multimodales pouvant interpréter des images et des vidéos, avec différents niveaux de performances et de profondeur d'interprétation.

Ces trois modèles supportent plus de 200 langues et se distinguent par le nombre de tokens supportés : 128 000 pour Nova Micro, 300 000 pour Nova Lite et 300 000 également pour Nova Pro mais avec des latences optimisées et des capacités de raisonnement renforcées.

Amazon ajoutera ensuite l'an prochain l'IA Nova Premier aux capacités plus développées et adaptées à des besoins professionnels plus exigeants.

A côté de ces modèles polyvalents, on trouvera également des IA dédiées à la génération d'images avec Amazon Nova Canvas et à la génération de petites vidéos grâce à Amazon Nova Reel, d'abord de quelques secondes puis de plusieurs minutes d'ici 2025.

Amazon promet déjà que ses modèles d'IA Nova Micro à Nova Pro seront beaucoup moins chers sur sa plateforme Amazon Bedrock que les solutions IA concurrentes, mais aussi plus rapides grâce à des optimisations internes et le recours à ses propres composants d'IA Trainium2.

L'IA générative au service des entreprises dans AWS

Amazon constitue une première vague de solutions d'intelligence artificielle et la firme annonce qu'elle en ajoutera de nouveaux l'an prochain pour offrir encore plus de souplesse dans la génération de contenus et dans les formats de réponse possibles.

Il faut noter toutefois que, contrairement à la plupart des modèles d'IA concurrents, les modèles Nova ne seront pas directement accessibles au grand public. Ils restent réservés aux développeurs et sociétés sur sa plateforme Amazon AWS, au moins pour le moment.

Les modèles Amazon Nova sont faits avant tout pour répondre aux problématiques des entreprises et des marques en fournissant des outils apportant une grande flexibilité dans la création de contenus. Amazon cherche sans doute également à monétiser ses propres modèles d'IA générative, une problématique touchant tous les acteurs de l'IA, de ChatGPT d'OpenAI (qui envisage désormais d'intégrer de la publicité) à Anthropic et le français Mistral, quitte à sortir des rails initiaux de l'open source.

Amazon n'oublie pas d'évoquer la sécurité de ses modèles d'IA avec la présence de différents mécanismes qui éviteront la production de contenus inappropriés ou de dérives des intelligences artificielles et de leurs usages.