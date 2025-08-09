Patron d'Amazon, Andy Jassy a clairement ouvert la porte à l'intégration de la publicité au sein même des conversations avec la nouvelle version de son assistant, Alexa+.

Actuellement en phase de test auprès de millions d'utilisateurs aux États-Unis, cette intelligence artificielle conversationnelle pourrait donc bientôt devenir un nouveau support publicitaire.

Un nouveau levier de revenus pour Amazon

Cette orientation n'a rien d'un hasard. TechCrunch souligne qu'Amazon investit des sommes colossales dans la course à l'IA, avec des dépenses en capital qui ont bondi de 90 % pour atteindre 31,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025.

Il faut bien rentabiliser ces mises, d'autant que la division des appareils et services de l'entreprise a enregistré des pertes abyssales par le passé.

La publicité, dont les revenus ont déjà grimpé de 22 % sur la même période, apparaît comme une solution évidente pour monétiser les appareils compatibles Alexa+.

Comment la pub fonctionnerait sur Alexa+ ?

Il ne s'agirait pas de simples bannières visuelles comme celles parfois visibles sur les écrans des Echo Show. Andy Jassy décrit une publicité générée par l'IA et diffusée au cours d'un échange vocal en plusieurs étapes.

Le patron d'Amazon a précisé sa vision lors d'un appel avec des investisseurs : « Je pense qu'avec le temps, à mesure que les gens s'engageront dans des conversations plus complexes, il y aura des opportunités pour que la publicité joue un rôle pour aider les gens à faire des découvertes, et aussi comme un levier pour générer des revenus. »

En parallèle, Andy Jassy a évoqué de futurs abonnements, ce qui laisse imaginer un modèle similaire à celui de Prime Video : une version avec de la publicité, et une autre, plus chère, pour s'en passer.

Des inquiétudes pour la vie privée

Forcément, cette perspective soulève de sérieuses questions sur la vie privée. Un assistant conversationnel collecte par nature beaucoup plus d'informations personnelles qu'un assistant classique. Voir ces données utilisées pour interrompre un dialogue naturel avec des publicités ciblées pourrait être au minimum perturbant...

À cela s'ajoutent les défis techniques. Alexa+ n'est pas à l'abri des hallucinations de l'IA, ce qui représente un risque de publicité mensongère pour les annonceurs.