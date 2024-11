Tout en conservant une position d'actionnaire minoritaire, Amazon investit 4 milliards de dollars supplémentaires dans la start-up américaine d'intelligence artificielle Anthropic. Ils s'ajoutent à 1,25 milliard de dollars injectés en septembre 2023, puis 2,75 milliards de dollars en mars dernier.

Anthropic souligne un partenariat élargi et une collaboration avec Amazon Web Services (AWS) afin de développer et déployer des systèmes IA avancés. " AWS est notre principal partenaire en matière de cloud et d'entraînement " des modèles d'IA.

Le nouvel investissement d'Amazon dans Anthropic intervient un mois après l'annonce d'un modèle d'utilisation de l'ordinateur pour Claude 3.5 Sonnet. Les agents IA autonomes pour effectuer et automatiser des tâches complexes sous la supervision de l'utilisateur sont parmi les prochains grands enjeux… avant une intelligence artificielle générale ?

Aussi pour les puces Trainium

" Nous avons été impressionnés par le rythme d'innovation d'Anthropic et son engagement envers le développement responsable de l'IA générative, et nous sommes impatients d'approfondir notre collaboration ", déclare le responsable de la division cloud d'Amazon.

Matt Garman met en avant le déploiement des modèles d'Anthropic dans Amazon Bedrock et une collaboration avec Anthropic sur le développement de puces Trainium (accélérateurs d'IA). De quoi se démarquer des puces de Nvidia.

" Nous sommes impatients de travailler avec Amazon pour entraîner et alimenter nos modèles d'IA les plus avancés en utilisant AWS Trainium, et de contribuer à exploiter tout le potentiel de leur technologie ", indique Dario Amodei, cofondateur et patron d'Anthropic. Par le passé, il a été le vice-président de la recherche chez OpenAI.