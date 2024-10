La startup Anthropic est un concurrent direct d'OpenAI et de son chatbot ChatGPT grâce à ses propres modèles d'IA Claude dont la firme affirme qu'ils sont plus éthiques et robustes face aux dangers des intelligences artificielles.

Tandis qu'OpenAI a le soutien (certes faiblissant) de Microsoft, Anthropic peut s'appuyer sur Amazon pour assurer sa croissance et accéder aux infrastructures cloud nécessaires à ses besoins.

Anthropic peut ainsi faire des annonces régulières pour rester au contact d'OpenAI. La dernière en date porte sur l'introduction de Compute Use, une nouvelle fonctionnalité qui tient moins du chatbot que de l'Agent IA, c'est à dire une intelligence artificielle capable de répondre à une tâche précise en simplifiant les manipulations et les opérations pour l'utilisateur.

En l'occurrence, Compute Use permet à une IA de piloter l'ordinateur de l'utilisateur en interprétant le contenu de l'écran et en sachant où cliquer, comment déplacer un curseur et où écrire du texte.

L'agent IA, nouvelle frontière pour l'intelligence artificielle

L'Agent IA va ainsi plus loin que la réponse à des requêtes d'un chatbot en ajoutant la capacité à réaliser un certain nombre de manipulations. Anthropic indique que Compute Use peut ainsi gérer des opérations comme le ferait un humain au sein d'une interface d'ordinateur avec la capacité de traiter des dizaines, voire des centaines d'étapes.

L'agent IA n'est pour le moment fourni qu'en version beta aux développeurs et sur la base de son modèle d'IA Claude 3.5 Sonnet (la version standard, entre Claude Opus et Claude Haiku). Il sera ensuite proposé au grand public et aux entreprises dans les mois qui viennent.

Anthropic donne des exemples d'applications qui pourront aller de la recherche en ligne au remplissage de formulaires en passant par la gestion de rendez-vous ou la réservation de vols, et plus largement pour automatiser des tâches répétitives, ou bien créer ou tester des logiciels.

De Compute Use à Claude 3.5 Haiku, Anthropic sur tous les fronts

Compute Use fait appel à une API capable de traduire des instructions en actions sur l'interface. Le résultat est prometteur mais encore imparfait et certaines tâches simples pour un utilisateur humain sont encore compliquées pour l'IA Claude. Le retour des développeurs sera donc important pour améliorer l'API.

Avec Compute Use, l'IA Claude devient une sorte de Jarvis (l'agent IA de Tony Stark / Iron Man), répondant non seulement aux désirs de l'utilisateur mais réalisant aussi les tâches demandées.

Sans surprise, Amazon a eu un accès anticipé à Compute Use, indique CNBC, et la fonction est testée chez diverses entreprises comme Asana, Canva et Notion.

En parallèle, Anthropic annonce Claude 3.5 Haiku, la plus récente évolution de son modèle d'IA léger qui deivent aussi bon sur certains paramètres que Claude 3 Opus, la version lourde de son modèle d'IA de génération précédente.

La startup indique que cette nouvelle version peut surpasser Claude 3.5 Sonnet et GPT-4o sur certains benchmarks relatifs à la programmation.