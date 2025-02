Alternative au Google Play Store proposée par le géant du commerce en ligne, l'Amazon Appstore cessera de fonctionner sur Android l'été prochain. Une page qui se tourne après quatorze années d'une existence plutôt discrète.

L'Amazon Appstore plie boutique sur Android

La fermeture définitive de l'Amazon Appstore est évoquée via une page de support. À partir du 20 août 2025, la boutique ne sera plus accessible sur les smartphones et tablettes équipés d'Android. Par contre, elle restera disponible sur les appareils Fire TV et les tablettes Fire d'Amazon.

Les applications déjà installées ne seront pas supprimées, mais leur fonctionnement ne sera plus garanti. Sans les mises à jour et les correctifs de sécurité, les risques de bugs et les problèmes d'incompatibilité ne feront que s'accroître.

Un abandon déjà acté par Microsoft

La fermeture intervient alors que Microsoft met un terme au support de l'Amazon Appstore sur Windows 11 dans quelques jours, soit le 5 mars 2025.

Initialement intégrée au Windows Subsystem for Android (WSA) pour permettre l'installation d'applications Android sur PC, cette fonctionnalité disparaîtra totalement. L'Amazon Appstore perd ainsi un point d'accès stratégique.

Et pour Amazon Coins

L'arrêt de l'Amazon Appstore sur Android entraîne aussi la chute de la monnaie virtuelle Amazon Coins pour l'achat d'applications et de contenus in-app à prix réduit. Il n'est d'ores et déjà plus possible d'en acheter.

Néanmoins, Amazon indique que les utilisateurs ayant encore des Amazon Coins en stock bénéficieront d'un remboursement après le 20 août 2025. De plus amples détails seront ultérieurement précisés.