Sur Windows 11, le Windows Subsystem for Android (WSA) sert à l'exécution d'applications Android qui sont présentes dans l'Amazon Appstore. Fonctionnant dans une machine virtuelle Hyper-V, WSA comprend un noyau Linux et le système d'exploitation Android basé sur Android Open Source Project.

" Étant donné que Microsoft met fin au support de Windows Subsystem for Android, Amazon Appstore sur Windows 11 ne sera plus pris en charge ", annonce Amazon. Si la date butoir est fixée au 5 mars 2025, de nouvelles applications ne peuvent d'ores et déjà plus être installées.

" L'Amazon Appstore sur Windows, ainsi que toutes les applications et jeux qui dépendent de WSA ne seront plus pris en charge à partir du 5 mars 2025. D'ici là, l'assistance technique restera disponible pour les clients ", indique de son côté Microsoft.

Un mauvais choix avec l'Amazon Appstore ?

La fin de Windows Subsystem for Android est une surprise, même si sa mise en avant était devenue rare ces derniers temps, jusqu'à tomber doucement dans l'oubli. Microsoft n'explicite pas son choix d'abandonner WSA, mais c'est un constat d'échec qui s'impose de lui-même.

" Nous sommes reconnaissants du soutien de notre communauté de développeurs et nous nous engageons à écouter les commentaires à mesure que nous faisons évoluer les expériences ", écrit le groupe de Redmond.

En s'appuyant sur WSA, l'exécution d'applications Android sur Windows 11 a souffert de problèmes de performances et cette fonctionnalité a toujours eu un aspect expérimental. L'absence d'applications disponibles sur Google Play n'a en outre sans doute pas contribué à une adoption massive.