Amazon Web Services (AWS) a introduit Quick Suite, sa nouvelle plateforme logicielle visant à simplifier la création d'agents IA et de chatbots pour les environnements professionnels.

Cette offre, qui se positionne face à des concurrents comme Gemini Enterprise de Google Cloud, propose un environnement simplifié pour connecter des sources de données internes et externes, automatiser des tâches répétitives et générer des analyses complexes.

La solution est pour l'instant disponible dans quatre régions AWS, dont une en Europe (Irlande), avec une expansion prévue dans les mois à venir.

Quick Suite pour unifier les données de l'entreprise

Le cœur de la plateforme repose sur Quick Index, un système conçu pour centraliser l'information de manière sécurisée. Grâce à plus de 50 connecteurs natifs, Quick Suite peut se brancher directement à des applications populaires telles que SharePoint, Salesforce, Snowflake, Slack, Office 365 ou encore les services AWS comme S3 et Redshift.

Pour étendre ses capacités, la plateforme utilise le protocole ouvert MCP (Model Context Protocol), développé par Anthropic, ou des API OpenAPI, lui donnant accès à plus de 1 000 applications tierces.

Les utilisateurs peuvent ensuite organiser les informations dans des Spaces dédiés, où les équipes collaborent sur des projets en ayant accès à un contexte complet et unifié, sans que leurs requêtes servent à entraîner un modèle d'IA externe.

Une offre avec des outils spécialisés

La suite se décompose en plusieurs outils. Quick Sight analyse des données structurées et non structurées pour répondre à des questions en langage naturel et générer des visualisations.

Quick Research agit comme un assistant de recherche capable de synthétiser des informations provenant à la fois des données internes de l'entreprise et de plus de 200 sources externes fiables.

Quick Flows permet d'automatiser des tâches routinières, telle la compilation de rapports hebdomadaires via de simples instructions, tandis que Quick Automate s'attaque à des processus plus complexes.

L'IA en entreprise est-elle vraiment prête ?

Malgré les promesses d'efficacité, le déploiement de l'IA en entreprise se heurte à des défis persistants de confiance et de fiabilité. Amazon tente de rassurer en mettant en avant l'utilisation intensive de sa propre technologie en interne.

Cependant, le risque d'hallucinations, où l'IA génère des informations factuellement incorrectes, reste une préoccupation majeure. Un récent rapport de Gartner indique que si la majorité des entreprises testent des agents IA, très peu leur accordent une autonomie complète.