Pour le marché professionnel, Google Cloud dévoile Gemini Enterprise. Cette nouvelle offre se présente comme une plateforme conversationnelle complète, pensée pour intégrer l'IA de Google à chaque employé et chaque processus de travail.

Contrairement aux précédentes intégrations dans Workspace, Gemini Enterprise est un produit autonome, marquant un changement stratégique face à la concurrence d'autres solutions..

Gemini Enterprise n'est pas un simple chatbot

L'offre Gemini Enterprise est conçue comme une plateforme intégrée qui rassemble les données, les outils et les collaborateurs d'une entreprise dans un espace sécurisé. L'objectif est de permettre aux employés de dialoguer avec les documents, les données et les applications de leur société.

Pour Gemini Enterprise, les modèles Gemini les plus avancés de Google sont à la manœuvre. Les nouvelles capacités de Workspace sont aussi intégrées à Gemini Enterprise.

Le système permet de construire et déployer des agents IA, tout en proposant une suite d'agents pré-intégrés pour des tâches spécifiques telles que la recherche approfondie (Deep Research) ou l'analyse de données (Data Insights).

Une indépendance vis-à-vis de Workspace

Gemini Enterprise est une plateforme distincte de Google Workspace, même si elle peut se connecter à ses données, ainsi qu'à celles de Microsoft 365, Salesforce ou SAP.

Cette indépendance peut permettre à des entreprises utilisant l'écosystème de Microsoft de potentiellement choisir Gemini Enterprise à la place de Microsoft 365 Copilot.

Une tarification agressive

Google a structuré son offre en plusieurs niveaux pour s'adapter à différentes tailles d'entreprises. L'édition principale, Gemini Enterprise, est proposée en versions Standard et Plus à partir de 30 dollars par utilisateur et par mois.

Pour les plus petites structures ou les équipes n'ayant pas besoin d'une supervision informatique lourde, une offre Gemini Business est disponible à 21 dollars par utilisateur et par mois.

Google propose également une version d'essai gratuite de 30 jours pour l'édition Business, qui débouche sur une expérience Starter Edition optionnelle.