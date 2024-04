Depuis 2015, Amazon a réduit le poids de ses emballages de 41% en moyenne et éliminé plus de 2 millions de tonnes de matériaux. Et pour cause : plus de 50% des expéditions sont désormais effectuées avec des emballages réduits et recyclables, et un programme "Expédié sans emballage Amazon supplémentaire" permet même d'envoyer certains produits directement dans l’emballage d’origine du fabricant.

Des incitations financières sont également offertes aux vendeurs tiers pour encourager l'adhésion à ces pratiques depuis février 2024.

Le sur-mesure pour réduire le gaspillage d'emballages Amazon

Amazon a mis au point de nouvelles machines qui produisent des contenants sur mesure et recyclables selon les besoins, réduisant ainsi le volume d'emballage pour de nombreux articles courants. Ces machines utilisent un capteur intégré pour scanner et reconnaître des produits et découpent ensuite en temps réel des sacs en papier à partir d'une bobine, garantissant ainsi un emballage sécurisé pour chaque article. Chaque sac est fermé par thermo scellage, permettant un emballage rapide et précis tout en minimisant l'espace perdu et ce, sans aucun adhésif. En utilisant ces emballages sur mesure en papier 100% recyclable et sans nécessiter de rembourrage, les machines permettent d'éliminer en moyenne plus de 26 grammes d'emballage par expédition.

De l'IA pour améliorer les processsus d'expédition Amazon

Depuis plusieurs années, le géant américain tire également parti de l'intelligence artificielle et du machine learning.

Le "Packaging Decision Engine" est un modèle IA qui, ici, sélectionne les emballages les plus appropriés pour expédier des millions d'articles vendus sur Amazon. Des experts en données ont entraîné ce modèle pour qu'il puisse comprendre les différentes caractéristiques des produits, telles que leur forme et leur durabilité, et analyser les retours des clients concernant les différents types d'emballage. Ce modèle est constamment mis à jour, contribuant ainsi à la réduction continue du volume d'emballages utilisés par Amazon.

Des nouvelles technologies sont en ce moment testées, comme un robot d'étiquetage universel qui permet une application précise sur des emballages variés, une nouvelle enveloppe recyclable, fabriquée exclusivement en papier et améliorée en termes de poids, de flexibilité et de résistance aux chocs, ou encore une nouvelle solution d'étiquetage en Europe et aux États-Unis qui propose des étiquettes faciles à enlever, permettant aux clients de retirer l'étiquette d'expédition des colis envoyés sans emballage supplémentaire d'Amazon.