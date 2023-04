Amazon, le leader du e-commerce européen, nous propose toujours de belles offres, avec des tarifs à prix réduits, et dans beaucoup de rayons différents.

Commençons par la clé USB SanDisk Ultra. Cet outil, indispensable au stockage de données, est compatible avec tout type d'appareil, que ce soit Windows, Linux, macOS et même sur votre TV ou box internet. Cette clé possède un espace de stockage de 128 Go, sous la norme USB 3.0 pour plus de rapidité.

Cette clé USB SanDisk Ultra est vendue 13,89 € au lieu de 33,99 €soit 59% de réduction chez Amazon. Notons que la livraison est gratuite, sous 24 heures, pour les abonnés Prime.

D'autres clés USB sont également en promotion à savoir :







Et d'autres articles sont également à prix réduit comme :

Smartphone

Aspirateur robot

Montre connectée

Caméra de surveillance

Divers







Et n'oubliez pas de consulter notre Top 3 du jour avec une GoPro, un PC HP Omen et une trottinette électrique en promotion ainsi que les Huawei Days qui cassent les prix sur une large gamme de produits.