Nouvelle semaine, nouvelles pépites. En effet, avec des offres au quotidien, nos e-commerçants favoris nous permettent d'économiser toujours plus d'argent, tout en nous équipant de matériel plus récent.

Commençons par le PC fixe HP OMEN GT22-0220nf. Cet ordinateur de bureau possède un boitier épuré avec 3 ventilateurs frontaux, pour un meilleur refroidissement. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 5900X accompagné de 64 Go de mémoire vive (RAM) en DDR4 3733 MHz. Pour l'affichage, il est doté d'une carte graphique Nvidia GeForce RXT 3080 Ti avec 12 Go de mémoire dédiée. La carte mère intègre directement une carte WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Windows 11 est préinstallé sur le disque SSD NVMe M.2 WD BLACK de 1 To présent d'origine dans cet ordinateur de bureau.

Ce PC fixe HP OMEN GT22-0220nf est vendu 2999,99 € au lieu de 3999,99 € soit 25% de remise immédiate chez Rue du commerce. Comptez un peu moins de 9 € pour la livraison, sous 24 heures.





Continuons avec la caméra sport GoPro HERO9. Cet outil, indispensable à la capture vidéo de vos meilleurs moments, enregistre à une définition supérieure à la 4K, diffuse en 1080p et photographie à 20 Mégapixels. Afin d'assurer votre tranquillité, elle est étanche à 10 mètres sous l'eau. Le transfert des données peut également être effectué sans fil, grâce à sa fonction WiFi.

Cette caméra sport GoPro HERO9 est vendue 288 € au lieu de 384 €, soit 25% de réduction chez Amazon. La livraison est prévue pour le lendemain, gratuitement.





Et terminons ce Top 3 avec la trottinette électrique Iscooter i9 pro. Cet engin de mobilité possède un moteur de 350 W, alimenté par une batterie au lithium d'une capacité de 7,5 Ah. Il peut supporter un poids maximal de 120 kg (données constructeurs), et vous prodigue une autonomie d'environ 30 km. Ses roues de 8,5" vous donnent un confort intéressant.

Cette trottinette électrique Iscooter i9 pro est vendue 339,99 € au lieu de 539,99 € chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.





