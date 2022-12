L'avenir s'annonçait plutôt sombre pour la franchise Tomb Raider depuis la revente du studio Crystal Dynamics par Square Enix au groupe Embracer, d'autant qu'Embracer avait racheté plusieurs studios pour une bouchée de pain et vient justement de fermer les portes de Square Montréal (renommé Onoma pour quelques mois).

Finalement, Crystal Dynamics et Amazon ont annoncé un rapprochement et un partenariat afin de "développer et publier le prochain épisode majeur de la série emblématique Tomb Raider".

Tomb Raider : retour chez Amazon

C'est une excellente nouvelle pour les deux parties : Amazon cherche toujours à percer sur le marché du jeu vidéo avec un succès à son actif : New World, mais aussi quelques échecs : Crucible, The Grand Tour Game... Le géant de la vente en ligne pourrait ainsi finalement parvenir à ses fins en misant à la fois sur un studio de renom très expérimenté, mais aussi sur une franchise porteuse et toujours très populaire.

Pour Crystal Dynamics, obtenir le soutien d'un mastodonte comme Amazon devrait permettre d'accéder à un budget à la hauteur de ses ambitions pour proposer un titre véritablement abouti aux joueurs. On sait déjà que le jeu tournera sous Unreal Engine 5 et qu'Amazon ne compte pas le rendre exclusif à son environnement Luna puisque la marque a déjà évoqué un jeu "solo narratif et multiplateforme".

Le rapprochement pourrait par ailleurs également donner l'opportunité de nouvelles négociations concernant la récupération d'un droit d'exploitation pour le cinéma ou une série destinés à Amazon Prime Vidéo.