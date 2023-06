Amazon, leader du e-commerce européen, nous propose aujourd'hui une sélection de produits informatiques, mais aussi de nouvelles technologies. La livraison est très souvent rapide et soignée.

Commençons avec le disque SSD NVMe Crucial P3 Plus. Ce média flash de 1 To se place sur votre carte mère via un port de type M.2. Il affiche des vitesses de transfert de 5000 Mo/s en lecture et en écriture. Cette mémoire ne craint pas les chocs, car elle ne possède aucune pièce mécanique en mouvement.

Ce disque SSD NVMe Crucial P3 Plus est vendu 49,99 € au lieu de 121,99 € soit 59% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite, pour le lendemain.

D'autres disques SSD NVMe sont également en promotion comme :







Et d'autres produits sont à prix réduit comme :

Clavier

TV

Périphérique gamer







Et n'oubliez pas de consulter la première mondiale de la station d'énergie FOSSiBOT F3600 en promotion sur le site Geekbuying.