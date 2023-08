Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection d'articles provenant du géant du e-commerce européen, Amazon. Au menu, clé USB, disque SSD SATA et NVMe M.2 et disque dur externe.

Commençons par le disque SSD Crucial BX500. Ce disque s'installe en lieu et place de votre ancien disque dur, le plus souvent mécanique. Il affiche des vitesses de transfert pouvant aller à 540 Mo/s avec sa connexion SATA et dispose d'un espace de stockage de 480 Go. Le média flash ne craint pas les chocs car ne comprend pas de pièces en mouvement, ce ne sont que des puces (NAND).

Ce disque SSD Crucial BX500 est vendu 27,99 € au lieu de 41,99 € soit 33% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte dans un délai de 48 heures.

D'autres disques SSD sont également en promotion à savoir :



Et d'autres médias de stockage affichent des réductions comme :

Disque SSD NVMe M.2

Disque dur externe

Clé USB



