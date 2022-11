Notamment pour le marché du dernier kilomètre, une solution comme le robot Scout est tombée à l'eau pour Amazon. Le géant américain de l'e-commerce n'abandonne par contre pas la livraison par drones dans le cadre d'un service Prime Air actuellement en cours de test.

D'ici la fin proche de cette année, des clients qui résident dans les villes de Lockeford en Californie et de College Station au Texas devraient être parmi les premiers à recevoir des livraisons Prime Air. Un tel service sera assuré par des drones entièrement électriques pouvant transporter des colis de moins de 2,3 kg en moins d'une heure.

Amazon pense déjà à 2024 en introduisant un nouveau modèle de drone de livraison MK30 afin de prendre la succession du drone MK27-2 qui sera utilisé pour les villes de Lockeford et de College Station aux États-Unis.

Quelques informations sur le MK30

Plus petit et plus léger, le MK30 a néanmoins été conçu pour une portée améliorée grâce à une meilleure autonomie, une plus grande résistance aux températures élevées et la capacité de voler sous une pluie légère.

Un point sur lequel insiste Amazon est que l'équipe Flight Science de Prime Air a créé de nouvelles hélices sur mesure qui permettront de réduire le bruit perçu du drone MK30 d'environ 25 % de plus. " Cela change la donne et nous sommes très enthousiastes à ce sujet. "

Amazon donne toutefois peu de détails pour le MK30 à ce stade, tout en fournissant des informations sur le MK27-2 qui prendra son envol. Ce dernier a un poids d'environ 36 kg et peut voler sur une distance de 12 km aller-retour, à une vitesse de 80 km/h. Il peut transporter des livraisons tenant dans une boîte de la taille d'une boîte à chaussures.

Encore du chemin à parcourir

Par le passé, Amazon avait vanté des technologies d'intelligence artificielle pour réagir en fonction des situations rencontrées, de la vision stéréoscopique à vues multiples pour la détection d'objets statiques, mais aussi de la détection d'objets en mouvement.

" Nos drones peuvent rencontrer des situations nouvelles et inattendues, tout en prenant des décisions sûres, de manière autonome et en toute sécurité. […] Notre tout nouveau drone sera soumis à une évaluation rigoureuse par les autorités, comme la Federal Aviation Administration, afin de prouver sa sécurité et sa fiabilité. "

À voir toutefois si la livraison par drones d'Amazon ne sera pas à son tour rattrapée par la réalité économique actuelle et pourra continuer d'aller de l'avant.