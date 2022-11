À son tour, le groupe Amazon procède à des licenciements qui devraient être massifs, d'après la presse américaine. Cette dernière avait évoqué quelque 10 000 suppressions de postes pour ce qui serait le plus grand plan social de l'histoire du géant de l'e-commerce.

Amazon, qui emploie 1,54 million de personnes dans le monde à temps plein et à temps partiel fin septembre 2022, ne revient pas sur les chiffres évoqués par la presse, mais confirme que des licenciements viennent de débuter.

Ces licenciements concernent la division Devices & Services d'Amazon. Elle chapeaute des produits comme Echo, Fire, Kindle et Alexa. Pour le moment, il n'est pas fait mention de licenciements touchant la division de vente au détail et dans les ressources humaines, comme cela semblait devoir être aussi le cas.

Amazon ne tourne pas la page des produits Alexa

" Après une série d'examens approfondis, nous avons récemment décidé de consolider certaines équipes et certains programmes ", écrit Dave Limp, vice-président senior des appareils et services chez Amazon, dans un message publié sur le site du groupe. " L'une des conséquences de cette décision est que certains rôles ne seront plus nécessaires. "

Les employés concernés par la taille dans les effectifs ont été prévenus en début de semaine. " Je sais que cette nouvelle est difficile à digérer, mais je tiens à souligner que la division Devices & Services reste un secteur important d'investissement pour Amazon ", ajoute Dave Limp.

Le responsable d'Amazon assure que le groupe va continuer dans sa volonté d'innover avec de nouveaux produits.

Fini le temps des gros profits

Selon le Wall Street Journal, la division consacrée aux appareils d'Amazon, et qui comprend donc l'assistant vocal Alexa, a enregistré une perte d'exploitation de plus de 5 milliards de dollars par an au cours de ces dernières années.

Comme d'autres groupes technologiques américains et avec sa casquette de groupe d'e-commerce, Amazon avait connu de gros bénéfices pendant la pandémie de Covid-19. La période a changé et les perspectives de croissance sont beaucoup moins optimistes.

Un autre problème qui se dessine pour Amazon est avec sa division cloud AWS la plus rentable, dont la croissance ralentit.