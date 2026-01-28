C'est une page qui se tourne pour la stratégie de vente au détail d'Amazon. Le géant de l'e-commerce annonce la fermeture de son réseau de commerces de proximité, incluant les enseignes Amazon Go et Amazon Fresh.

Pourquoi Amazon abandonne-t-il ses propres enseignes physiques ?

La raison principale de cet arrêt est un constat d'échec lucide de la part de l'entreprise.

Dans sa communication, Amazon explique ne pas avoir " encore créé une expérience client vraiment distinctive avec le bon modèle économique nécessaire pour une expansion à grande échelle ".

Ce n'est pas la première fois qu'Amazon fait marche arrière dans ce domaine. La fermeture des magasins Amazon Go et Amazon Fresh s'inscrit dans une tendance de rationalisation des actifs physiques jugés peu performants.

Une nouvelle stratégie d'Amazon pour le commerce alimentaire

Loin d'abandonner le commerce physique, Amazon opère un recentrage sur sa marque la plus performante : Whole Foods Market.

Depuis son acquisition en 2017, l'enseigne spécialisée dans le bio a connu une croissance de plus de 40 % de ses ventes et a étendu son réseau à plus de 550 supermarchés.

Fort de ce succès, Amazon prévoit d'investir dans l'ouverture de plus de 100 nouveaux magasins Whole Foods dans les prochaines années.

Un héritage technologique avec Amazon Go

Si des magasins ferment, leur héritage technologique perdure. Les boutiques Amazon Go ont servi de laboratoire pour développer la technologie Just Walk Out, un système de paiement sans caisse.

Ce qui était une expérience est devenu une solution B2B, désormais déployée dans plus de 360 sites tiers à travers le monde. Amazon avait pourtant pris ses distances avec Just Walk Out pour Amazon Fresh.

En parallèle, Amazon accentue ses efforts sur son cœur de métier : la logistique et la livraison rapide, avec le service de livraison le jour même pour les produits périssables.