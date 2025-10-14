Juste avant la disponibilité pour le 15 octobre de nouveaux appareils comme le Fire TV Stick Select 4K avec Vega OS, Amazon propose le Fire TV Stick 4K à prix réduit. Une promotion significative de -49 % qui abaisse temporairement le prix à 35,99 € (au lieu de 69,99 €).

Dans la limite des stocks disponibles, l'offre en vente flash est à durée limitée et se termine ce 14 octobre à 23h59.

Il est à souligner qu'avec ce Fire TV Stick 4K, c'est l'intégration du Wi-Fi 6 dont ne profitera pas le TV Stick Select 4K qui se contente de Wi-Fi 5. Une différence qui peut peser dans la balance.

Les caractéristiques du Fire TV 4K d'Amazon

Compact et discret, le dongle d'Amazon permet de transformer n'importe quel téléviseur doté d'un port HDMI en une véritable plateforme de divertissement connectée.

Le Fire TV 4K est équipé d'un processeur quadricœur cadencé à 1,7 GHz, épaulé par un GPU de 650 MHz avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. L'appareil prend en charge les formats vidéo Dolby Vision, HDR 10, HDR10+ et HLG.

Côté audio, le support du Dolby Atmos promet une immersion sonore tridimensionnelle, à condition de disposer d'un équipement audio adéquat. Le stick peut également gérer le son surround 7.1 et le pass-through audio HDMI jusqu'à 5.1.

Avec télécommande vocale Alexa

L'interaction avec l'appareil est largement simplifiée par la télécommande vocale Alexa incluse. Elle permet non seulement de rechercher du contenu à la voix, mais aussi de contrôler l'alimentation et le volume du téléviseur ou de la barre de son grâce à un émetteur infrarouge.

Le tout est complété par une connectivité Bluetooth 5.2 pour appairer des casques ou des manettes de jeu.