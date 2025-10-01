Amazon renforce sa présence sur le marché des appareils de streaming avec l'annonce du Fire TV Stick 4K Select. Cette nouvelle clé HDMI se positionne comme la solution 4K la plus abordable de la gamme, s'insérant entre le modèle Fire TV Stick HD et le Fire TV Stick 4K classique.

Avec près de 300 millions d'appareils vendus dans le monde, la famille Fire TV est un pilier stratégique pour le géant du e-commerce qui mise sur un équilibre entre performance, prix et expérience logicielle.

Des concessions pour le nouveau modèle 4K de Fire TV Stick

Pour atteindre un prix attractif, Amazon a opéré plusieurs coupes techniques. Contrairement à un modèle Fire TV 4K Max plus onéreux, le Fire TV Stick 4K Select se contente d'une connectivité Wi-Fi 5, abandonnant le Wi-Fi 6E... ou même Wi-Fi 6 du Fire TV Stick 4K.

Autre concession notable, le support du Dolby Vision est absent, bien que la compatibilité HDR10+ soit conservée pour garantir une image 4K vibrante. Le stockage interne reste limité à 8 Go.

Ces choix positionnent le produit comme une porte d'entrée vers la 4K, sans viser les utilisateurs les plus exigeants en matière de fiche technique.

Vega OS, la nouveauté logicielle majeure ?

Une nouveauté du Fire TV Stick 4K Select est son système d'exploitation Vega OS. Officiellement évoqué après des rumeurs et une fuite, il s'agit d'un système d'exploitation basé sur Linux, conçu pour être plus réactif et efficace.

" Vega est un nouveau système d'exploitation conçu spécifiquement pour nos appareils. Il est très réactif avec une empreinte efficace, permettant des lancements d'applications rapides et une navigation fluide ", déclare Amazon.

Vega OS s'appuie sur le framework React Native, permettant aux développeurs de créer des applications natives avec JavaScript. Il est aussi de la partie pour les nouveaux appareils Echo d'Amazon. Pour autant, Fire OS (un fork d'Android) ne disparaît pas.

" Nous avons toujours été une entreprise multi-OS. Nous avons lancé et continuerons de lancer de nouveaux appareils sous Fire OS ", souligne Amazon qui tente d'attirer les développeurs sur Vega OS.

Le positionnement du Fire TV Stick 4K Select sur le marché

Avec le Fire TV Stick 4K Select, un objectif est de fluidifier l'expérience personnalisée grâce à des fonctionnalités comme un guide des chaînes proposant dix recommandations basées sur les habitudes de l'utilisateur, ou encore une liste de favoris unifiée capable de regrouper des contenus de différentes plateformes (Netflix, Disney+, Prime Video...) en un seul endroit.

Avec un prix fixé à 54,99 €, Amazon s'attaque frontalement à la concurrence sur le segment du streaming 4K abordable, face à des acteurs tels que Google et son Chromecast, Xiaomi et ses TV Sticks.

La stratégie d'Amazon est de proposer un écosystème le plus riche possible et simple d'accès, capitalisant sur l'intégration d'Alexa, la compatibilité future avec des services de cloud gaming comme Xbox Gaming et Luna, le tout grâce à des fondations repensées avec Vega OS.

Disponibilité du Fire TV Stick 4K Select

Le Fire TV Stick 4K Select est notamment disponible en France. Il est actuellement en précommande et sera expédié à partir de la mi-octobre.