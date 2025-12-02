Pour ses vendeurs partenaires sur le marché européen, le géant de l'e-commerce Amazon dévoile une série de réductions de frais. Amazon vante une initiative qui s'inscrit dans sa volonté de répercuter les économies, grâce à des améliorations opérationnelles et des innovations continues.

Les secteurs et produits concernés par la baisse de frais

La première vague de réductions, qui prendra effet le 15 décembre, se concentre sur le secteur de la mode. Les commissions sur les vêtements et accessoires passeront de 8 % à 5 % pour les articles vendus jusqu'à 15 €. Pour les produits dont le prix se situe entre 15 et 20 €, la commission sera abaissée de 15 % à 10 %.

À partir du 1er février 2026, d'autres catégories bénéficieront de ces ajustements. Les frais sur les produits pour la maison seront réduits de 15 % à 8 % pour les articles coûtant jusqu'à 20 €.

Pour des produits jusqu'à 10 €, des baisses sont également prévues pour les vêtements et l'alimentation pour animaux avec un taux de commission passant de 15 % à 5 %, ainsi que l'épicerie et les vitamines (8 % à 5 %).

Pourquoi Amazon prend-il une telle décision maintenant ?

Cette offensive tarifaire est une réaction à la montée en puissance de concurrents redoutables. Les plateformes comme Shein et Temu ont rapidement conquis des parts de marché en Europe en proposant des articles à des prix cassés.

Shein applique une commission de 10 % à ses vendeurs sur ses sites de l'Union européenne. En s'alignant, Amazon cherche à rester attractif pour les vendeurs de produits à bas prix et à défendre sa position sur le marché européen.

Et davantage encore avec " Expédié par Amazon "

Amazon indique que plus de 60 % de ses ventes proviennent des partenaires indépendants, et l'attention se porte donc en particulier sur les vendeurs avec des prix bas.

Au-delà des commissions, Amazon réduit également les frais d'expédition " Expédié par Amazon " de 0,32 € en moyenne par colis dans ses principaux marchés européens, dont la France. En février prochain, ce sera une baisse de 0,45 € pour les colis de 20 € ou moins.

Des augmentations ciblées sur les frais de stockage et de retour sont toutefois aussi prévues.