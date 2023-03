À New York, San Francisco et Seattle aux États-Unis, le groupe Amazon va fermer huit de ses magasins physiques Amazon Go. De type épicerie, ces magasins de proximité sans caisse s'appuient sur la technologie Just Walk Out du groupe.

Lorsqu'ils sont pris ou reposés dans les rayons, les produits sont automatiquement détectés. La technologie fait appel à de la vision artificielle, fusion de capteurs, machine learning et autres. Quand un client quitte le magasin, sans devoir faire la queue ou passer à la caisse, le suivi de ses achats se fait dans un panier virtuel. Il reçoit la facture et paie ses achats via son compte Amazon.

À l'entrée du magasin, une identification peut se faire en scannant un QR Code avec le smartphone. Certains magasins Amazon Go proposent également d'entrer avec une carte de paiement liée au compte Amazon, ou en utilisant la solution sans contact Amazon One et la paume de la main, y compris pour payer.

Dans le lot des suppressions de postes

" Comme tout détaillant physique, nous évaluons périodiquement notre portefeuille de magasins et prenons des décisions d'optimisation en cours de route ", justifie une porte-parole d'Amazon au sujet de la fermeture des huit magasins Amazon Go.

Elle ajoute : " Nous restons attachés au format Amazon Go. Nous exploitons plus de 20 magasins Amazon Go à travers les États-Unis et nous continuerons à apprendre quels emplacements et quelles fonctionnalités résonnent le plus avec les clients. "

Pour autant, les fermetures s'inscrivent dans un contexte de suppression massive de postes au sein d'Amazon. Patron d'Amazon, Andy Jassy avait notamment évoqué le cas des magasins physiques du groupe, avec Amazon Go et Amazon Fresh.