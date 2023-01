En novembre dernier, le patron d'Amazon avait confirmé des licenciements à venir pour le groupe jusqu'à début 2023. Andy Jassy n'avait par contre pas commenté des informations de presse sur la suppression de quelque 10 000 postes.

Ce jeudi, celui qui a pris la succession de Jeff Bezos depuis l'été 2021 précise un plan de licenciement véritablement massif. Il prévoit en effet la suppression d'un peu plus de 18 000 postes.

Plus que jamais, ce sera le plus grand plan social de l'histoire du géant de l'e-commerce et il touchera également l'Europe.

Sans attendre les résultats de 2022

Fin septembre 2022, Amazon employait 1,54 million de personnes dans le monde à temps plein et à temps partiel. Au troisième trimestre 2022, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 15 % sur un an à 127,1 milliards de dollars. Son bénéfice net a chuté de 9 % à 2,9 milliards de dollars.

Sur les neuf premiers mois de 2022, Amazon a enregistré une perte nette de 3 milliards de dollars, contre un bénéfice net de 19 milliards de dollars sur la même période un an auparavant. Le groupe publiera ses résultats pour l'ensemble de l'année 2022 le 1er février prochain.

L'annonce des suppressions de postes n'est pas véritablement détaillée. En novembre, il avait notamment été cité des licenciements pour la division Devices & Services d'Amazon. Elle supervise des produits comme Echo, Fire TV, Kindle et Alexa.

Des salariés informés à partir du 18 janvier

" Entre les réductions que nous avons effectuées en novembre et celles que nous partageons aujourd'hui, nous prévoyons de supprimer un peu plus de 18 000 postes. Plusieurs équipes sont touchées. Cependant, la majorité des suppressions de postes se fait dans nos Amazon Stores et les équipes des solutions PXT (ndlr : People Experience and Technology). "

Les salariés d'Amazon concernés seront prévenus à partir du 18 janvier. Andy Jassy souligne par ailleurs que l'annonce de cette mauvaise nouvelle est précipitée dans sa forme, après une fuite par un employé.

" Notre processus de planification annuelle a été plus difficile en raison de l'incertitude économique et du fait que nous avons embauché rapidement au cours des dernières années. […] Les changements nous aideront à poursuivre nos opportunités à long terme avec une structure de coûts plus solide. "