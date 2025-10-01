Le géant du e-commerce lance sa grande offensive sur le marché du discount. Amazon Haul est désormais accessible en version bêta en France, après un déploiement dans plusieurs pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Avec sa nouvelle expérience de shopping, Amazon répond directement aux plateformes chinoises Shein et Temu, en proposant des produits à prix cassés dans les catégories mode, maison, lifestyle ou encore produits électroniques.

Les prix et les offres proposés par Amazon Haul

Le concept est simple et agressif : " Des milliers de produits à moins de 20 €, dont la majorité à moins de 10 € ". Certains articles sont même disponibles à partir de 1 € seulement.

Pour attirer les clients, Amazon Haul mise aussi sur des promotions attractives, comme des réductions supplémentaires de 5 % dès 30 € d’achat et 10 % à partir de 50 €.

Fixés à 3,50 €, les frais de livraison sont offerts pour toute commande supérieure à 20 €, avec des délais de deux semaines maximum.

Comment Amazon compte-t-il se différencier de ses concurrents ?

Amazon met en avant son écosystème de confiance pour rassurer les consommateurs. Les clients retrouveront les fonctionnalités habituelles telles que les avis, les notations par étoiles et le service client.

La plateforme garantit que tous les produits sont soumis à ses vérifications de sécurité et de conformité, et les retours sont gratuits pour toute demande effectuée dans les 14 jours suivant la réception.

Les articles Haul ne sont par contre pas éligibles à la politique de retours standard sous 30 jours d’Amazon.

Le client peut devenir l'importateur...

" Pour nous permettre de vous proposer des prix ultra-abordables, certains produits Amazon Haul sont expédiés depuis l’étranger. Dans ce cas, vous serez désigné comme importateur à des fins douanières. Amazon se chargera des formalités en votre nom ", indique Amazon.

Ce modèle tranche avec les habitudes d'Amazon en matière de logistique et son éventail d'entrepôts. Sans doute l'un des secrets des prix cassés.

L'accès à Amazon Haul se fait depuis l'application mobile ou le site d'Amazon avec des sections dédiées, ou via " Haul " dans le champ de recherche. Même en bêta, le lancement en France devrait faire largement réagir.