Face au succès des plateformes Temu et Shein (fast fashion) spécialisées dans les prix cassés et pour des produits principalement expédiés depuis la Chine ou fabriqués en Chine, Amazon lance un nouveau service baptisé Amazon Haul.

Uniquement accessible sur mobile et via l'application Amazon Shopping, Amazon Haul (actuellement en bêta) se cantonne pour le moment aux États-Unis. L'expérience de shopping est centrée sur l'habillement, la mode, les produits pour la maison et les appareils électroniques.

Tous les articles sont à 20 $ ou moins. Une majorité d'entre eux est vendue à 10 $ ou moins, tandis que certains articles sont à partir de 1 $. Les clients sont toutefois incités à remplir leur panier grâce à des remises de 5 % sur les commandes de plus de 50 $ et plus, et de 10 % sur les commandes de 75 $ ou plus.

Amazon sacrifie sa livraison rapide avec Haul

Les frais de livraison sont de 3,99 $. Ils sont gratuits pour les commandes d'un minimum de 25 $. Amazon précise en outre que les commandes Amazon Haul ne sont pas éligibles à son abonnement Prime.

Les délais de livraison sont annoncés d'une à deux semaines. Les clients bénéficient toujours des retours gratuits avec Amazon Haul, même si la période se termine 15 jours après la livraison, au lieu des 30 jours habituels outre-Atlantique. En outre, les articles avec un prix de 3 $ ou moins ne sont ni retournables ni remboursables.

Pour séduire avec Amazon Haul, Amazon pourra faire valoir une marque de confiance et sa garantie, tout en travaillant au final avec des vendeurs similaires - et principalement basés en Chine - à ceux de Temu et Shein.

" Amazon examine les produits proposés par les vendeurs dans Haul, afin que les clients puissent être sûrs de recevoir des produits sûrs, authentiques et conformes aux réglementations en vigueur ", écrit Amazon. Reste néanmoins une copie de la stratégie de Temu et Shein, jusque dans l'aspect clinquant d'Amazon Haul.

Dans le contexte de l'élection de Donald Trump

L'arrivée d'Amazon Haul n'est pas une surprise. Elle avait fuité depuis plusieurs mois. CNBC avait notamment souligné des expéditions directement de Chine aux États-Unis, sans passer par les entrepôts du groupe.

Avec l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis, Amazon pourrait cependant être confronté à un problème en lien avec une taxe de 60 % sur les produits chinois importés.