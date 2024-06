Manifestement, Amazon s'inquiète du succès rencontré par les plateformes d'e-commerce Temu et Shein (fast fashion). Spécialisées dans les prix cassés et pour des produits principalement expédiés depuis la Chine ou fabriqués en Chine, Temu et Shein figurent sur la liste européenne des très grandes plateformes en ligne pour le DSA (Digital Services Act).

Face à l'ampleur grandissante de la présence de Temu et de Shein aux États-Unis, Amazon se met en ordre de bataille sur ses propres terres. CNBC rapporte que le groupe prévoit de lancer une nouvelle section sur son site qui sera spécifiquement dédiée aux accessoires et articles de mode à bas prix.

Pour la plupart, des articles sans marque auront un prix inférieur à 20 dollars. Amazon les expédierait directement de Chine aux États-Unis, avec un objectif de livraison aux acheteurs dans un délai compris entre 9 et 11 jours.

Un lancement envisagé en fin d'année

Les informations de CNBC se basent sur la consultation d'une présentation d'Amazon et la tenue d'une conférence sur invitation réservée aux vendeurs chinois. L'initiative est présentée comme la tentative la plus agressive à ce jour d'Amazon, face à la concurrence de nouveaux acteurs comme Temu et Shein.

Actuellement, les vendeurs en Chine s'appuient sur les services de traitement des commandes d'Amazon pour envoyer leurs produits vers des entrepôts aux États-Unis, avant une livraison aux clients.

" Nous explorons toujours de nouvelles façons de travailler avec nos partenaires commerciaux pour ravir nos clients avec plus de choix, des prix plus bas et une plus grande commodité ", a seulement réagi une porte-parole d'Amazon.