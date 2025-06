Patron d'Amazon, Andy Jassy s'adresse à ses équipes. L'arrivée massive de l'IA va remodeler l'entreprise et se traduira par une réduction des effectifs dans les années à venir. Cette annonce fait suite à plus de 27 000 licenciements depuis 2022 et confirme une tendance de fond.

Une IA déjà omniprésente

Loin d'être un projet futuriste, l'IA est une réalité tangible « dans pratiquement tous les secteurs de l'entreprise », selon les mots d'Andy Jassy. « Nous utilisons l'IA générative pour améliorer et faciliter la vie des clients. »

Outre l'assistant personnel Alexa+ désormais plus intelligent et capable de réaliser des actions pour l'utilisateur, des outils d'aide à l'achat permettent à des « dizaines de millions de clients » de trouver des produits ou de prendre des décisions d'achat plus éclairées.

Le patron d'Amazon cite également le support aux vendeurs tiers, dont près d'un demi-million utilisent des services d'IA pour créer leurs fiches produits. En interne, l'IA est à l'œuvre pour des « gains d'efficacité », allant de la prévision des stocks à l'optimisation des robots dans les entrepôts.

Moins de postes, mais des profils différents

La conséquence directe de cette optimisation est sans appel. Andy Jassy écrit dans sa note interne rendue publique : « Nous aurons besoin de moins de personnes pour certains des emplois actuels, et de plus de personnes pour d'autres types d'emplois. » Des suppressions de postes sont inévitables.

S'il est difficile de chiffrer l'impact exact, il est aussi à attendre une diminution des effectifs administratifs qui comptent aujourd'hui environ 350 000 personnes.

La survie dans l'entreprise passera par l'adaptation et Andy Jassy exhorte ses employés à « être curieux de l'IA » et à se former pour rester pertinents.

Le futur, un monde d'agents IA ?

Cette transformation n'est qu'un début. Le patron d'Amazon imagine un avenir rempli de milliards d'agents IA, des logiciels capables d'effectuer des tâches complexes pour les utilisateurs, au travail comme à la maison. Une vision partagée par d'autres figures de la tech.

Chez Amazon, Andy Jassy assure que ceux qui sauront « embrasser ce changement » seront « bien positionnés » pour réinventer l'entreprise avec lui. Pour les autres, l'avenir s'annonce manifestement bien plus incertain.