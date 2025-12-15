Pour son écosystème Kindle, Amazon a dévoilé une autre fonctionnalité IA portant le nom de " Ask this Book ". Elle agit comme un assistant de lecture capable de répondre aux questions des utilisateurs directement depuis la page.

Le principe de " Ask this Book "

" Ask this Book " permet de surligner un passage et de poser des questions sur les personnages, les relations ou les détails d'une intrigue. L'outil fournit des réponses contextuelles et garantit de ne révéler que des informations allant jusqu'au point de lecture actuel.

Amazon présente la fonctionnalité IA comme un assistant de lecture expert pour une expérience fluide. Elle est disponible pour des livres en anglais sur l'application Kindle sur iOS aux États-Unis.

Une controverse soulevée par "Ask this Book"

Un point de friction réside dans l'absence totale de contrôle pour les créateurs de contenu. En réponse au magazine spécialisé PubLunch, un porte-parole d'Amazon a déclaré : " Pour garantir une expérience de lecture cohérente, la fonctionnalité est toujours activée, et il n'y a aucune option pour les auteurs ou les éditeurs de retirer leurs titres. "

Cette décision unilatérale intervient dans un contexte juridique tendu autour de l'IA et du droit d'auteur, où des sociétés d'IA sont déjà poursuivies pour avoir utilisé des œuvres protégées afin d'entraîner leurs modèles.

Amazon n'a pas non plus précisé les droits de licence utilisés ni les mesures de protection contre les hallucination de l'IA.

Un plus ample déploiement en 2026

Si pour l'instant " Ask this Book " est exclusivement accessible aux utilisateurs américains sur l'application Kindle pour iOS, Amazon a confirmé un déploiement sur les liseuses Kindle physiques et sur l'application Android pour l'année prochaine, sans donner de date précise.