Le géant Amazon a récemment remis à jour sa gamme de liseuses Kindle en renouvelant ses modèles Scribe et Paperwhite mais aussi en lançant sa première liseuse couleur Kindle Colorsoft.

Utilisant toujours un affichage e-paper lui assurant une grande autonomie, la liseuse Colorsoft ajoute à l'écran des teintes colorées dans les tons pastel qui permettront de se lancer dans les joies du surlignage en couleur ou bien de profiter des bandes dessinées sous un nouveau jour.

Encore faudra-t-il se faire à une ergonomie pas forcément optimisée pour la lecture de BD sur un écran de 7 pouces, mais c'est une autre histoire.

Le jaune ne lui va pas si bien

Proposée à 300 €, elle est sensiblement plus chère que les Kindle standard et Paperwhite et son intérêt ne saute pas aux yeux pour son rôle premier de lecture de texte.

Ce sera au consommateur de décider du succès du produit...du moins s'il peut mettre la main dessus. Commercialisée depuis le 30 octobre dernier, la Kindle Colorsoft n'est déjà plus disponible à l'achat.

S'il reste possible de la commander, Amazon affiche des délais de 3 à 6 mois sur la page Web dédiée, sans donner de précisions sur les raisons d'une aussi rapide rupture de stock.

Ce n'est pas un succès colossal qui l'a rendue indisponible mais plutôt un problème rencontré par les premiers acheteurs de la liseuse. Certains d'entre eux ont noté un jaunissement sur le bas de l'écran qui vient gâcher l'aspect homogène de l'affichage.

Ce bandeau jaune est plus ou moins visible selon les liseuses mais pour certains utilisateurs, c'est rédhibitoire, l'oeil étant sans arrêt attiré par ce manque d'uniformité de l'affichage.

Problème logiciel ou matériel ?

Les premiers avis sont donc mitigés et la Colorsoft doit se contenter d'un score de 3 étoiles sur 5, voire moins selon les portails. Amazon a reconnu l'existence de ce problème de bandeau jaune "sur un petit nombre" de modèles mais semble préférer jouer la prudence en interrompant la commercialisation plutôt que de voir grandir le mécontentement des utilisateurs.

A voir donc comment Amazon pourra résoudre le problème, l'espoir restant de pouvoir le corriger par une mise à jour. C'est d'ailleurs peut-être la raison de l'interruption des ventes, le temps de déployer un correctif.

Mais il pourrait aussi s'agir d'un problème matériel avec une fuite de lumière trop importante dans le bas de l'écran. Dans les deux cas, l'arrêt de la commercialisation une semaine seulement après le lancement semble être la mesure la plus prudente.

Et tant pis pour l'effet waouh...en espérant que tout soit résolu avant les fêtes de fin d'année, sans quoi le flop sera magistral.