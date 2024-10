Dans le cadre d'un renouvellement de sa gamme de liseuses Kindle, Amazon introduit le Kindle Colorsoft qui devient le premier Kindle avec couleur. La concurrence était déjà passée à la couleur, comme Kobo avec Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour.

S'appuyant sur la technologie E Ink Kaleido, le Kindle Colorsoft Signature Edition est équipé d'un écran de 7 pouces avec éclairage avant intégré. Sa résolution est de 300 pixels par pouce en noir et blanc, et 150 ppp pour l'affichage d'un contenu en couleur.

Amazon souligne un panneau arrière en oxyde pour un contraste plus élevé et un guide optique avec des LED en nitrure pour améliorer les couleurs. Certifié IPX8, le Kindle Colorsoft est annoncé avec une autonomie de huit semaines. Une charge complète s'opère en moins de 2,5 heures via un adaptateur secteur USB-C à 9 W. Amazon propose également une station de charge sans fil.

Les nouveaux Kindle sans la couleur

Dans le haut du panier, le Kindle Scribe se destine à la lecture et à l'écriture en tant que carnet de notes. Le modèle 2024 incarne la 2e génération de cet appareil. Avec stylet premium inclus doté d'une nouvelle gomme, il conserve un écran e-Ink sans reflets de 10,2 pouces et avec une résolution de 300 ppp. Prochainement, des fonctionnalités d'IA générative sont prévues pour résumer des pages et affiner des notes.

Le nouveau Kindle Paperwhite (12e génération) est introduit comme le Kindle le plus rapide à ce jour avec des pages qui se tournent 25 % plus vite par rapport au modèle précédent. Il est pour la première fois équipé d'un écran plus grand de 7 pouces (300 ppp), tout en étant plus fin. Pour le Kindle Paperwhite Signature Edition avec 32 Go de stockage, un éclairage avant est à réglage automatique.

En entrée de gamme, le Kindle de 12e génération reconduit un écran de 6 pouces sans reflets avec une résolution de 300 ppp. Il est toutefois 25 % plus lumineux, tandis que le nouveau modèle est plus rapide pour les changements de page.

Prix et disponibilité

Le nouveau Kindle est d'ores et déjà disponible à partir de 109,99 €, tout comme le Kindle Paperwhite à 169,99 € et le Kindle Paperwhite Signature Edition à partir de 199,99 €.

Le Kindle Colorsoft Signature Edition est en précommande au prix de 299,99 € et sera disponible le 30 octobre prochain. Pour le nouveau Kindle Scribe, il est en précommande à partir de 429,99 € et sera disponible le 4 décembre.