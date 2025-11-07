Amazon introduit Kindle Translate, un service s'appuyant sur l'intelligence artificielle et destiné à briser les frontières linguistiques pour les auteurs auto-publiés. Actuellement en bêta, l'outil prend en charge les traductions entre l'anglais et l'espagnol, ainsi que de l'allemand vers l'anglais.

Pour cette initiative qui intéresse Kindle Direct Publishing (KDP), Amazon souligne que moins de 5 % des titres sur Amazon.com sont disponibles en plus d'une langue. " Kindle Translate offre aux auteurs la possibilité d'atteindre de nouveaux publics et de gagner davantage. "

Kindle Translate pour KDP

Kindle Translate est directement intégré au portail de la plateforme d'auto-édition KDP. Les auteurs éligibles peuvent y gérer l'ensemble du processus. Ils sélectionnent les langues cibles, fixent des prix de vente distincts pour chaque version traduite et peuvent prévisualiser le résultat avant publication.

Amazon assure que " toutes les traductions sont automatiquement évaluées pour leur précision avant publication ", même si les détails de ce processus de vérification ne sont pas spécifiés. Une fois le livre traduit, il peut être publié en quelques jours.

Une aubaine pour les auteurs indépendants ?

Le principal avantage de Kindle Translate est sa gratuité. Pour de nombreux auteurs indépendants, le coût d'une traduction humaine professionnelle est souvent prohibitif.

Ce service leur offre donc un moyen d'étendre leur portée et leur potentiel de revenus. Les livres traduits sont également éligibles à des programmes comme KDP Select et Kindle Unlimited.

La question de la qualité avec l'IA

La question de la qualité reste centrale, surtout pour les œuvres littéraires où la nuance est primordiale.

Pour garantir la transparence, Amazon a prévu que les ebooks traduits par ce système porteront une étiquette claire Kindle Translate. Les lecteurs pourront aussi consulter des extraits pour juger de la qualité de la traduction avant l'achat.

Si l'IA progresse rapidement, des critiques soulignent que les traducteurs humains conservent un avantage pour capturer les subtilités culturelles et stylistiques d'une œuvre.