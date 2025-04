Pas de problème de météo cette fois-ci. Depuis Cap Canaveral en Floride, le décollage de la fusée Atlas V d'ULA (United Launch Alliance) a bien eu lieu pour la mission KA-01 (ou Kuiper Atlas 1) et le compte d'Amazon avec son projet Kuiper.

La fusée transportait les premiers satellites de production de la constellation Kuiper pour une connexion Internet très haut débit depuis l'espace. Un lot de 27 satellites qui ont été déployés avec succès à une altitude de 450 km.

C'est ensuite grâce à leurs systèmes embarqués et leurs systèmes de propulsion électrique que les satellites Kuiper gagnent progressivement leur orbite cible de 630 km. Le début de la mission KA-01 a été nominal.

Vers 3 200 satellites Kuiper en orbite

« Nous venons de confirmer que nos 27 premiers satellites de production fonctionnent comme prévu en orbite terrestre basse. Bien qu'il s'agisse de la première étape d'un voyage beaucoup plus long pour lancer le reste de notre constellation en orbite basse, cela représente une quantité incroyable d'invention et de travail acharné », commente Andy Jassy, le patron d'Amazon.

Amazon investira plus de 10 milliards de dollars dans le projet Kuiper largement perçu comme un concurrent de Starlink de SpaceX. Le système Kuiper de première génération comprendra un total de plus de 3 200 satellites en orbite terrestre basse. La moitié des satellites devra être déployée d'ici 2026 et la constellation devrait être complète mi-2029.

Avec Kuiper, l'ambition affichée est de fournir une alternative performante à l'offre existante, en proposant un accès rapide et abordable aux communautés du monde entier situées dans des zones dépourvues ou mal desservies par les options traditionnelles d'Internet.

Une grille tarifaire inconnue

Un modèle très compact de terminal (antenne) Kuiper se destine à des débits de jusqu'à 100 Mbit/s, tandis qu'un modèle standard autorise jusqu'à 400 Mbit/s. À jusqu'à 1 Gbit/s, le plus grand modèle s'adresse aux entreprises, aux gouvernements et aux applications de télécommunications.

Amazon n'a pas encore annoncé de tarifs, tout en soulignant son engagement en faveur d'une politique de prix bas. Une mise en service de Kuiper est attendue dans le courant de cette année.

Le groupe précise par ailleurs que les satellites sont recouverts d'un film miroir diélectrique qui disperse la lumière solaire réfléchie, afin de les rendre moins visibles pour les astronomes au sol. Une amélioration par rapport aux deux prototypes Kuipersat-1 et Kuipersat-2 qui avaient été lancés en octobre 2023.

N.B. : Source image (vignette) : United Launch Alliance.