Les réseaux de communication par des constellations de petits satellites en orbite base ont la cote et tout le monde veut avoir le sien. L'entreprise SpaceX fait figure de pionnière avec un réseau Starlink constituant déjà un maillage de plusieurs milliers de de satellites.

Et pendant que la firme commence à déployer des satellites Starlink V2 qui l'amèneront sur la voie de la rentabilité, d'autres grands groupes préparent leur propre constellation pour faire de même.

Le géant Amazon travaille ainsi depuis plusieurs années sur un Projet Kuiper qui l'amènera à constituer une constellation de milliers de satellites de communication dont les flux seront accessibles depuis des antennes fixes et portatives.

Amazon prépare les composantes de Kuiper

La firme a déjà présenté les équipements, qui assureront des débits de 100 Mbps à 1 Gbps selon la taille de l'antenne grâce à une puce dédiée Prometheus, et entend lancer son service commercial dès 2024.

Mais il faudra déjà construire les quelque 3200 satellites prévus de la constellation Kuiper et les placer en orbite, alors qu'aucun satellite de la constellation n'est encore en orbite, malgré une licence accordée depuis 2019 par la FCC (Federal Communications Commission).

Amazon vient d'annoncer un investissement de 120 millions de dollars pour bâtir une usine d'assemblage du côté du centre spatia Kennedy (Floride). Il complètera la production d'un autre site à Kirkland (Washington) qui doit entrer en service en fin d'année.

En attendant les premiers déploiements

Une fois produits, ils seront placés en orbite grâce à des lanceurs New Glenn de Blue Origin (entreprise aérospatiale de Jeff Bezos, fondateur et ex-CEO d'Amazon), de ULA (United Launch Alliance) et Ariane 6 d'Arianespace.

Outre Starlink et Kuiper, d'autres projets sont en cours de déploiement, avec notamment celui de OneWeb qui se poursuit. Des réseaux de communication par satellite LEO gouvernementaux pourraient aussi voir le jour. La Chine veut vite créer son propre réseau Guowang pour ne pas laisser Starlink envahir ses cieux et l'Europe a posé les bases d'une constellation IRIS2 pour disposer d'un réseau souverain indépendant du bon vouloir de nations étrangères.