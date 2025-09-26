Amazon franchit une nouvelle étape dans le déploiement de son Internet depuis l'espace avec le lancement réussi de 27 nouveaux satellites pour son Projet Kuiper. Opéré par une fusée Atlas V d'ULA (United Launch Alliance) depuis Cap Canaveral en Floride, ce cinquième lancement de l'année porte le nombre total de satellites en orbite à 129.

La mission baptisée KA-03 s'inscrit dans un programme ambitieux qui prévoit une constellation initiale de plus de 3 200 satellites d'ici l'été prochain pour fournir un accès Internet rapide et fiable à l'échelle mondiale.

En France pour début 2026

Lors de la mission KA-03, les 27 satellites Kuiper ont été déployés à une altitude d'environ 465 kilomètres. Après une série de vérifications, ces satellites utiliseront leur propre propulsion pour rejoindre leur orbite basse opérationnelle finale, située à 630 kilomètres d'altitude.

Avec Project Kuiper, Amazon prévoit de commencer à offrir un service commercial aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France dans le courant du premier trimestre 2026. Initialement, c'était plutôt la fin de cette année 2025 qui était visée.

Alors le prix pour le service n'a pas encore été dévoilé, sa couverture devrait être étendue dans 57 pays en 2027, avant d'atteindre la centaine de pays et une couverture mondiale complète incluant les pôles d'ici la fin 2028.

Une panoplie de lanceurs pour Kuiper

Pour déployer sa constellation, Amazon ne mise pas sur un seul partenaire. L'entreprise a sécurisé un portefeuille de lanceurs diversifié afin d'assurer la cadence.

En plus des lancements restants sur des fusées Atlas V et d'un vol prévu sur une Falcon 9 de SpaceX le mois prochain, Amazon compte sur 38 vols avec la nouvelle fusée Vulcan d'ULA, 18 avec Ariane 6 d'Arianespace et une douzaine de vols sur le New Glenn de Blue Origin.

Un accord avec une compagnie aérienne

Le potentiel commercial se concrétise déjà pour Project Kuiper via un récent partenariat annoncé avec la compagnie aérienne JetBlue qui utilisera le service Kuiper pour son Wi-Fi à bord à partir de 2027.

Un modèle d'antenne est à destination des entreprises, des gouvernements et pour des applications de télécommunications pour jusqu'à 1 Gbit/s. Sinon, un terminal standard est pour un débit maximal de 400 Mbit/s et une antenne au format compact pour un débit descendant de jusqu'à 100 Mbit/s.